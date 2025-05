Jovem de 18 anos é morto a tiros em Santa Luzia Caratinga

Gabriel Lopes, 18 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na cabeça no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga.

De acordo com o major Prata, a Polícia Militar foi informada que havia um homicídio próximo à igreja em Santa Luzia, na noite dessa sexta-feira (16). As equipes do turno foram ao local e constataram que havia um indivíduo foi baleado que foi a óbito, envolvido num crime recente no distrito, de homicídio, e o outro jovem que estava perto foi baleado na perna, mas saiu do local andando. O autor teria chegado em uma moto, a motivação do crime ainda não foi esclarecida, e o autor não foi encontrado.