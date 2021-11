SANTA RITA DE MINAS – Na noite dessa quarta-feira (10), o jovem Fábio Santos de Jesus, 17 anos, morreu depois de sofrer um acidente de moto.

O acidente aconteceu na BR-116, em Santa Rita de Minas, na conhecida “reta do Kiduralipto”.

De acordo com informações do socorrista Erenaldo Ferreira, do Resgate União de Santa Bárbara do Leste, o jovem após perder o controle, caiu em uma canaleta e acabou morrendo