Jovem cria projeto de batalha de rima e roda cultural em Caratinga

CARATINGA– “Esse é o papo. Então já fica ligado. Tamo aqui no Maluquinho. Abraço pro grande Ziraldo. É isso aí meu chegado. Um salve pra Marilene e lá no céu pro Agnaldo. Porque é sem mais. Ali tá o Piter, que descanse em paz. Porque essa é a ginga. Essa aqui é a batalha de Caratinga”.

A rima que dá início a essa reportagem é de Artur José, de 15 anos de idade, o “Tutzé”. O jovem idealiza o projeto Batalha de Caratinga, com batalha de rima e roda cultural, que teve início no dia 11 de março, na Praça do Menino Maluquinho.

Artur explica que ainda na infância ele se interessou pelo Rap e decidiu transformar o gosto pelo estilo musical em um projeto para Caratinga. “Desde quando eu era mais novo eu brincava na escola de batalha e na rua. Em Caratinga tem uma cena dentro do Rap que tem muitos MCs. E MCs bons. Alguns também que não têm oportunidade de fazer música. Eu pensei então que podia ter uma “escolinha” de rap, que surge nas batalhas, nas rodas de rima e idealizei”.

A primeira edição reuniu muitos jovens na Praça. Para Artur, essa tem sido uma grande oportunidade para fortalecer a cena em Caratinga. “Foi muito bom, muita gente compareceu, vimos surgir novos MCs. A cena está crescente, tem muitos caras mais velhos também e agora está surgindo cada vez mais dos mais novos, da minha idade tem muitos agora partindo para fazer música. Isso é muito bom para levar as pessoas para um rumo legal”.

Na roda, todos são convidados à criatividade. A participação pode acontecer nas mais diversas modalidades. “O rap é feito em forma de protesto principalmente. Mas, pode falar sobre qualquer coisa. É bom para juntar todo mundo que gosta e já cria um movimento. E é cultura. Tem muitas pessoas que fazem poesia, antes da batalha tem a parte do sarau. Na primeira edição, três pessoas falaram poesia. E quem quiser pode fazer a dança, geralmente tem os b-boys que fazem o break. Na música também pode se apresentar”.

A próxima edição já está sendo organizada e acontecerá no dia 25 de março. Para quem quiser participar, basta ficar atento às redes sociais da Batalha de Caratinga. “Agora, para ter uma melhor organização, para a batalha estamos fazendo a convocação no Instagram, só mandar uma mensagem e pedir para se inscrever no @batalhactga. Na parte do sarau também pode fazer isso, mas, também só de estar aqui e quiser falar uma poesia, alguma coisa, pode falar na hora, só entrar”.

Artur acredita que o grupo tem a tendência de crescer ainda mais e afirma que todos são bem-vindos. “É um momento saudável. Vamos todo mundo que quiser comparecer para rimar, falar uma poesia, alguma outra coisa ou até para assistir só aparecer aqui na Praça do Maluquinho, sexta-feira, 19h”.

Vinícius Martins assistiu à primeira batalha e acredita que essa seja uma nova opção de lazer para os jovens. “Eu assisti, gostei muito, pessoal mandou muito bem no rap. Todo mundo está convidado pra vir, Caratinga não tem muitas opções e, apesar de ser uma cidade do interior, agora está com essa oportunidade de um lazer saudável para os jovens. Vamos todo mundo prestigiar”, finaliza