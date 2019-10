Jovem causa morte de idoso ao realizar manobras de moto em via pública

RAUL SOARES – O delegado Nilson Belmiro de Oliveira encerrou nesta sexta-feira (11) o inquérito que teve como acusado o jovem Matheus da Silva Campos Machado, 20 anos e como vítima José Basílio Lucas, 75 anos, conhecido por Deco. O caso foi registrado no município de Raul Soares.

O acidente aconteceu na sexta-feira (4), segundo o delegado Nilson Belmiro, Matheus realizava manobra perigosa com motocicleta no bairro Vila Esperança, quando atropelou o senhor José Basílio, que foi socorrido, mas morreu pouco depois de dar entrada no hospital. “A simples prática de manobra e exibição de perícia não autorizada é crime, se fizer em via pública, de acordo com o artigo 308 do Código de Trânsito, e como teve resultado morte, a pena é agravada e a prisão vai de cinco a dez anos”, explicou o delegado.

Matheus foi preso em flagrante e conduzido para o presídio de Abre Campo.