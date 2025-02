Jovem caratinguense morre junto da esposa e da enteada em acidente em rodovia nos Estados Unidos

DA REDAÇÃO– Na manhã dessa quarta-feira (26), a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA, conseguiu falar com a madrasta do jovem Jean Carlos, 26 anos, que morreu junto com a esposa Kamyla Godino Araújo e a filha dela de sete anos, Maria Eduarda Araújo. Kamyla estava grávida de seis meses. O acidente aconteceu na última segunda-feira (24), por volta das 20h45, no estado americano de Carolina do Sul.

Apesar de ser natural de Caratinga, Jean morava em Governador Valadares desde criança junto da família. Sua mãe já é falecida. Ele estava nos Estados Unidos há dois anos, e no momento do acidente estava trabalhando fazendo entregas, e sempre levava a esposa e a enteada junto. Um carro com quatro jovens embriagados, colidiu contra o veículo em que Jean e sua família estavam.

Jean deixa um filho de sete anos no Brasil, o pai e a madrasta, além de cinco irmãos, sendo três homens e duas mulheres. No próximo dia 20 de março, o jovem completaria 27 anos.

A família arcará com o custo para trazer o corpo do jovem para o Brasil, e a cidade do sepultamento, se Caratinga, ou Governador Valadares, ainda não foi definida.

A esposa de Jean é de Goiânia/GO e sua mãe foi nesta quarta-feira (26) para os Estados Unidos. Ainda não se sabe se o corpo da Kamyla e de Maria Eduarda virão para o Brasil.