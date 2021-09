Jovem cai em barranco com carro

Na manhã dessa quinta-feira (23), por pouco uma jovem não ficou ferida em um acidente que aconteceu próximo ao condomínio Residencial Parque do Ipê, na rua Alceu Cristiano da Silva, no bairro Esplanada. A jovem de 24 anos estava saindo do condomínio de marcha ré, e acabou caindo em um barranco com muito mato. Ela foi retirada por populares de dentro do carro e não ficou ferida. Aparentemente o carro não teve danos. O Corpo de Bombeiro Militar esteve no local, mas não foi preciso socorrer a vítima, mas deixou alerta para o uso do cinto de segurança, que ela não estava usando.