Jovem cai de um prédio com altura aproximada de dez metros

CARATINGA – Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiro Militar foi acionado para atender uma queda de altura na praça Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade. De acordo com informações dos bombeiros, o jovem estava consertando um telhado em um prédio, quando caiu de uma altura aproximada de dez metros.

Ainda de acordo com os bombeiros, “aparentemente o jovem não teve lesão grave, apenas um leve traumatismo na face”. Ele foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde passou por consulta médica para ver sua real situação. Até o final dessa edição, o hospital não havia fornecido informações sobre o estado de saúde da vítima, que no momento do acidente não portava documentos.

“Ele não usava equipamentos de segurança, pela altura da queda poderia ter sido bem mais grave”, disse o sargento Marlon.