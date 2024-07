Jovem atleta revela diagnóstico tardio de autismo e destaca inclusão no esporte

Leonardo Cornélio, o Léo Formigão faz balanço de sua atuação no atletismo

DA REDAÇÃO- Aos 28 anos de idade, o atleta caratinguense Leonardo Cornélio, o Léo Formigão, revela como o esporte se tornou uma importante ferramenta de inclusão, após um diagnóstico tardio de autismo.

“Procurei ajuda médica sozinho, porque eu ficava muito confuso desde a minha infância, na escola, por ser e pensar diferente de muitos. E fui percebendo os sintomas”, destaca o atleta.

Léo Formigão, que tem se destacado no atletismo na região, tem encontrado no esporte mais um incentivo: a inclusão. “Consegui vencer a ansiedade e a depressão. Melhorei a coordenação motora. A corrida abriu o mundo pra mim, esperança de que se todos podem eu também posso, mesmo antes do diagnóstico. Eu achava que não poderia ir além, por causa das minhas dificuldade”.

Ele faz um balanço de sua atuação no atletismo, nas últimas competições que participou e registra seus agradecimentos ao Programa Bolsa Atleta, B201, Sport Top Granito, Açaí do Ponto, Loja Oceania e Hotel Paladar.

Bastante motivado para os desafios que estão por vir, o atleta já confirmou sua participação na Maratona de Curitiba/PR 42 km.