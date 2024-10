Jovem assassinado no bairro Limoeiro

CARATINGA – O crime ocorreu na noite desse último sábado (26), na rua Jornalista Leonel Fontoura, no bairro Limoeiro, em Caratinga. Alisson da Silva Crispim, 23anos, foi morto na escadaria do prédio onde residia.

O Centro de Operações de Caratinga informou ter recebido ligações que noticiavam disparos de arma de fogo no bairro Limoeiro. Equipes no local depararam com a vítima, já sem vida, na escada do prédio onde residia.

Foi apurado que o autor chamou pela vítima, desceu do veículo em que estava e no momento em que a vítima descia as escadas, o autor efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

O local foi isolado e a perícia técnica compareceu e ao final dos trabalhos constatou que a vítima foi alvejada por cerca de quatro projéteis de arma de fogo.

O carro usado pelo autor no crime, um Ford Fiesta, de cor prata, foi localizado na estrada de acesso a MG-329 e foi removido ao pátio credenciado do Estado.

Com a vítima foram encontrados 87 microtubos com cocaína, e um aparelho celular.

Alisson tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, além de duas passagens por tráfico de drogas.