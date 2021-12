Jovem assassinado em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – No final da noite desse domingo (19), um jovem foi assassinado na praça Israel Nunes, no centro de Vargem Alegre. Durante os trabalhos da perícia foi constatado um disparo de arma de fogo que atingiu o tórax de Atos Henrique Cândido Chaves, 19 anos, tendo a perícia recolhido no bolso da vítima um pino de cocaína.

Em conversa com o vigia da praça, que estava a aproximadamente 15 metros do fato, ele disse que não viu nada.

A vítima não possuía conflitos interpessoais registrados; e segundo familiares, não tinha desafetos e não era egresso do sistema prisional, tendo apenas um registro na polícia por uso de drogas.

Equipes do Tático Móvel de Caratinga e da fração de Entre Folhas apoiaram no atendimento da ocorrência, contudo diante da falta de informação e silêncio da comunidade sobre autoria, os trabalhos ficaram prejudicados.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.