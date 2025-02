Jovem assassinado em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Um homicídio foi registrado na noite deste domingo (2) na rua Limiro Maia de Oliveira, no bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas. Daniel Martins, 26 anos, foi morto a tiros.

A Polícia Militar foi acionada, sendo informada de que um indivíduo havia sido atingido por vários disparos de arma de fogo. Imediatamente, as equipes de serviço deslocaram-se ao local e encontraram a vítima caída ao solo, já sem sinais vitais. O local foi isolado para os trabalhos periciais da Polícia Civil.

Durante as diligências iniciais, testemunhas relataram que a vítima estava nas proximidades de sua residência quando um indivíduo se aproximou e efetuou diversos disparos em sua direção e após os disparos, o autor evadiu do local tomando rumo ignorado.

Familiares da vítima foram entrevistados, mas não souberam fornecer informações que pudessem identificar o autor do crime.

A vítima possui antecedentes por tráfico ilícito de drogas e havia sido vítima de uma tentativa de homicídio em 28 de dezembro de 2024. A motivação do crime pode estar relacionada ao tráfico de drogas ou vingança.

Durante o atendimento, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas indicando possíveis envolvidos no crime. Diligências foram realizadas, porém até o momento, não foi possível confirmar a autoria.

A Polícia Militar segue em rastreamento para identificar e prender o autor do homicídio.