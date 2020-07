Jovem assassinado em plena luz do dia no Santa Cruz

CARATINGA – Eram por volta de 11h, quando moradores da rua Pedro Batista do Nascimento, no bairro Santa Cruz, escutaram dois estampidos de arma de fogo. Rapidamente as polícias Militar e Civil foram para o local, pois acabara de acontecer um assassinato. Ezequiel Pereira de Souza, 22 anos, que tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, estava indo para casa de sua mãe, quando dois homens a pé se aproximaram e efetuaram pelo menos dois disparos.

O jovem ainda tentou correr por aproximadamente cinco metros, mas acabou caindo em um beco de uma casa, e faleceu.

Segundo testemunhas, os criminosos fugiram pela Travessa São Vicente de Paula e correram em direção à Rua José Alves Pereira.

Familiares informaram que Ezequiel havia viajado para Governador Valadares e retornou nesta segunda-feira (13) para Caratinga.

Foi feito rastreamento, mas até o final dessa edição os autores não tinham sido detidos.