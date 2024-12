Jovem assassinado em Manhumirim

MANHUMIRIM – Um jovem, 26 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira (17). O crime aconteceu no bairro Santa Rita, em Manhumirim.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Santa Rita. Ao chegarem no local, as equipes policiais constataram que a vítima, um jovem, havia sido atingido nas costas por múltiplos disparos de arma de fogo. A equipe médica foi acionada e constatou o óbito no local. A perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada.

A Polícia Militar segue em busca de informações que possam levar à identificação e captura do responsável pelo homicídio. As denúncias podem ser realizadas pelo 190 ou disque denúncia unificado, 181.

Fonte: Portal Caparaó