Jovem assassinado em Ipanema

IPANEMA – Luiz Fernando Máximo Caetano, 25 anos, foi assassinado nessa última terça-feira (10) no município de Ipanema. A Polícia Militar fez rastreamento e conduziu um casal por suspeita de participação no homicídio.

A Polícia Militar foi acionada pelo enfermeiro de plantão no Pronto Atendimento Municipal, dando conta de que havia dado entrada no local um jovem com vários ferimentos causados por faca.

A guarnição policial compareceu ao local, onde realizou contato com os familiares, os quais relataram que a vítima entrou no imóvel pedindo socorro, com as mãos sobre os ferimentos e informando o nome do suposto autor, um jovem de 21 anos. De imediato os familiares prestaram socorro à vítima.

Com a indicação de um suspeito, a equipe deslocou à sua residência, onde ele estava acordado, relatando que estaria vendo TV. Ao ser questionado sobre o fato, negou, afirmando que se fosse ele teria fugido.

No imóvel, além do suposto autor, estava também a suspeita de coautoria, 32 anos, que é a atual companheira do suspeito, e é a ex-companheira da vítima.

CONTRADIÇÕES

A companheira do suposto autor disse que dormiu e não sabe dizer se ele cometeu o crime e acrescentou que ele e a vítima já haviam discutido no passado. Mas nessa ocasião o suposto autor fugiu, pois, a vítima estava com uma barra de ferro nas mãos. Questionada sobre a possibilidade de o companheiro ter cometido o homicídio, afirmou que não sabe, pois não conhece a “cabeça do homem”.

O suspeito por sua vez negou reiteradamente ser o autor, falou que a vítima tem desavenças por ser “ladrão”, que tem conhecimento de furtos que ele cometeu, e que esse poderia ser o motivo. A coautora, durante a ocorrência, não conseguiu manter sua versão e por fim declarou que o suposto autor chegou em casa com as mãos sujas de sangue, declarando que teria esfaqueado a vítima. Alegou que por medo, não falou tal informação de imediato. Mesmo com as declarações da mulher, o suposto autor negou a prática do crime. A mulher mostrou o local que estariam duas bermudas, uma utilizada pelo autor e outra de seu filho, que estariam com vestígios de sangue da vítima, sendo estas apreendidas. A faca utilizada no crime não foi localizada.

O suspeito atualmente não tem prontuário criminal, mas possui vários registros de ocorrências de crimes quando menor. Ele oriundo de Contagem, onde trabalhava como motoboy.

O casal foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil.