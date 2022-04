Jovem assassinado dentro do carro em Raul Soares

RAUL SOARES – Isaque Silva e Souza, 26 anos, foi assassinado em Raul Soares na noite dessa última terça-feira(26), quando estava dentro de seu carro.

O crime aconteceu na rua Bondi Luiz, na Vila do Asilo. Militares receberam informações que uma motocicleta de cor cinza com dois ocupantes teria passado pelo local e o passageiro desembarcado e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Isaque, que se encontrava no interior do veículo Fiat/Uno de cor verde.

A equipe policial constatou que a vítima não apresentava os sinais vitais, e também que possuía envolvimento com o tráfico de drogas oriundo de Rio Casca.

Algumas filmagens também foram analisadas com intuito de elucidar a autoria, no entanto foi possível ver a apenas a motocicleta com dois ocupantes.

Foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.