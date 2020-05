Jovem assassinado com golpe de faca em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Carlos Eduardo Carvalho Souza, 20 anos, foi esfaqueado neste último domingo (3) e veio a falecer. O crime foi registrado na rua José Maria Neto, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em São Sebastião do Anta.

A Polícia Militar recebeu uma ligação informando a respeito do crime. Dando crédito à denúncia, a viatura deslocou até o local, onde encontrou Carlos Eduardo sangrando e caído ao solo.

O jovem foi socorrido e ficou constatado que ele havia sofrido um ferimento por arma branca na região do pescoço, sendo submetido à cirurgia. Carlos não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

O CRIME

Uma testemunha contou que estava com a vítima e demais envolvidos conversando e tomando cerveja na praça da cidade, momento em que todos decidiram ir embora. Nesse momento um jovem, 26, percebeu que alguém havia furtado sua motocicleta Honda CG 160 Start.

Todos saíram à procura da moto, momento em que viram o menor de 17 anos, passar sem capacete e em alta velocidade em uma motocicleta, sendo acompanhado e encontrado pelos jovens.

Foi questionado ao menor se ele tinha visto a motocicleta furtada. O adolescente ficou irritado e sacou uma faca, perguntando aos jovens se eles estavam lhe acusando de furto. Ele foi em direção a Carlos, lhe desferindo um único golpe na região do pescoço e fugiu logo em seguida.

Foi realizado rastreamento e a motocicleta furtada foi localizada escondida em um lote vago. Apesar das diligências, o menor não tinha sido apreendido até o final dessa edição.