Jovem assassinado a tiros na zona rural de Divino

DIVINO – Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na varanda de sua própria casa, na zona rural de Divino. O crime aconteceu por volta das 19h desta quarta-feira (27).

Segundo informações, a esposa da vítima estava dentro da casa quando ouviu barulhos de tiro e correu para varanda, ao chegar lá já se deparou com o parceiro sem vida.

Testemunhas contaram que viram dois homens em uma moto preta se aproximando da casa, efetuando os disparos e logo após fugindo sentido a BR-116. Existem relatos de que essa vítima estaria recebendo ameaças devido a questões envolvendo drogas.

As causas do crime ainda estão sendo investigadas. A Polícia Militar segue em rastreamento dos suspeitos.

Fonte: Rádio Muriaé