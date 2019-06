Jovem ameaça mulher com faca e rouba celular

CARATINGA – Uma mulher de 37 anos teve seu celular roubado em um prédio comercial que fica na rua Coronel Antônio da Silva, no centro da cidade. O crime foi registrado na tarde desta terça-feira (25).

Segundo a vítima, o autor chegou ao seu local de trabalho pedindo informações e, posteriormente, de posse de uma faca, roubou o aparelho celular que estava no balcão, ameaçando-a dizendo que a mataria caso ela gritasse, fugindo logo após em uma bicicleta de cor escura.

Diante dos fatos, e visualização das câmeras de segurança nas proximidades com as características do autor, a Polícia Militar iniciou rastreamento onde localizou Lucas de Almeida Melo, 24 anos, em sua residência. Durante buscas os militares encontraram a faca utilizada e a bermuda usada no momento do roubo.

De acordo com a polícia, Lucas confessou o roubo, tendo dito que cometeu o crime para pagar uma dívida de drogas. A vítima compareceu a delegacia e reconheceu o autor Lucas. O aparelho celular roubado não foi localizado.