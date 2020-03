“A Arte de Educar: uma construção de muitas mãos”

CARATINGA- A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, realizará nos dias 16, 17 e 18 de março de 2020, a Jornada Pedagógica, projeto de capacitação para todos os funcionários das instituições de ensino, com o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva que promova aprendizagens significativas e uma educação de qualidade.

O projeto vem de encontro às metas 12, 13, 14 e 15 do Plano Municipal de Educação/Lei Nº 064 de 2015, destinadas à formação e valorização do profissional da educação. A formação do profissional da educação é considerada ponto central para garantir ensino de qualidade. Segundo a meta 13, que trata da formação dos profissionais da educação, entre os desafios para os próximos anos, destaca-se a formação continuada, processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente.

Além disso, o projeto visa o cumprimento ao art. 29 da Lei nº 2.521/99, que contém o Estatuto do Magistério Público Municipal de Caratinga, o qual determina que a Progressão Horizontal dos detentores de cargo de magistério se fará também pela participação de, no mínimo 150 (cento e cinquenta) horas de curso, sendo 110 (cento e dez) horas oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação, no percurso de três anos.

O ciclo de palestras que compõe a Jornada Pedagógica/Projeto visa promover a formação continuada de professores que atuam na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental da escolaridade básica, dentro de uma visão global e integrada dos aspectos que permeiam a educação da criança, buscando considerar temas emergentes que constituem a sociedade e despontam como desafios no cotidiano escolar, os quais devem fazer parte da formação continuada de todos os educadores que se preocupam com a formação integral dos seus educandos/as.

A Secretaria de Educação tem como missão promover uma educação de qualidade e o bem estar a todos os envolvidos no processo educacional das crianças. Para tanto, o “Projeto Jornada Pedagógica” tem como foco o aprimoramento da prática dos Profissionais da Educação na intenção de renovar os conhecimentos de modo integral, e promover reflexão e conscientização por parte de todos os envolvidos, acerca da importância da formação continuada para a qualidade do ensino e para o desenvolvimento educacional do aluno.

O primeiro encontro será realizado nas instituições de ensino da Rede Municipal com o desenvolvimento das Oficinas Pedagógicas do Currículo Referência de Minas Gerais, que é um documento de referência obrigatória para o Sistema de Ensino Mineiro, conforme Resolução CEE nº 470/2019, elaborada em Regime de Colaboração entre CEE, UNCME/MG, UNDIME/MG, SEE e SINEP/MG. As oficinas pedagógicas visam orientar e garantir a implementação do Currículo Referência de Minas Gerais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental nas escolas do Sistema de Ensino da Rede Municipal de Caratinga.

Já no segundo e terceiro dia, o ciclo de palestras se desenvolverá no espaço Villa Matter, proporcionando as temáticas: “Perspectivas Educacionais para o século XXI: por uma educação de qualidade com equidade”; “Comunicação eficaz: da informação ao engajamento”; “Saúde e bem-estar no trabalho: paradigmas e desafios”; “Metodologias ativas e personalizadas de aprendizagem: diálogos e vivências das práticas pedagógicas inclusivas”; “Escola para todos: acesso e permanência com sucesso”; “BNCC e Currículo Referência de Minas Gerais: impactos, desafios e viabilidades para uma educação transformadora”.

Ainda como ação promissora do Projeto, no dia 18 de março, serão desenvolvidas temáticas específicas para os professores de Educação Física e para as serventes escolares, valorizando todos os profissionais envolvidos na educação municipal.