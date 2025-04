Jornada do aço é apresentada às alunas do projeto Agregando Arte

Visita à Usiminas foi proposta como atividade complementar ao curso de formação que ensina a fazer artesanato sustentável com o agregado siderúrgico

A origem do aço e, consequentemente do agregado siderúrgico – coproduto gerado no processo produtivo – foram revelados para as alunas do projeto Agregando Arte – Ano II durante a realizada no Centro Industrial de Ipatinga da Usiminas, no sábado (12/04). A atividade promovida pelo Instituto Usiminas foi proposta para ampliar o conhecimento das alunas sobre a matéria-prima utilizada no curso.

A visita foi conduzida pela atriz Flora Manga, por meio do projeto Histórias do Aço, e contou com uma oficina de pintura que usa tintas sustentáveis produzidas com agregado siderúrgico.

Para Marcela Litting, aluna do Agregando Arte, a visita trouxe uma nova visão sobre o coproduto. “Moro em Ipatinga desde pequena e nunca tinha visitado a usina. Foi encantador conhecer a história do aço, ver a produção de perto, as placas de aço se formando, conhecer como a Usiminas cuida do meio ambiente enquanto produz o aço. O agregado siderúrgico, por exemplo, que seria descartado é utilizado em diversas aplicações além do artesanato. Certamente vai me inspirar a produzir outras coisas”, comenta.

Clemilda Antônia Pereira Gonçalves, também aluna do projeto, a visita foi mais uma experiência única. “As aulas do Agregando Arte têm sido de muitas inspirações. E conhecer a jornada do aço me mostrou que podemos criar muito mais. A Usiminas tem muito interesse nas atividades das pessoas, em tornar a cidade mais arborizada. Tudo que vi me fez ver a Usiminas de outra forma”, declara.

Artesanato sustentável

Segundo Rosane Dias, diretora artística do Agregando Arte, a visita à Usiminas é extremamente importante para as alunas. “Por meio do programa Histórias do Aço, elas têm a oportunidade de conhecer de perto como acontece a produção do aço e a origem do agregado siderúrgico — nossa preciosa matéria-prima, utilizada no curso. Essa vivência é muito inspiradora, além de permitir que elas compreendam a importância da sustentabilidade e do reaproveitamento desse material tão potente, produzido em nossa cidade, e que, através da criatividade, pode se transformar em arte”, afirma Rosane.

O projeto reúne arte, sustentabilidade e economia criativa ao promover a capacitação técnica, posicionamento profissional, geração de trabalho e renda para mulheres da região. Utilizando o agregado siderúrgico como matéria-prima, as alunas aprendem a criar um artesanato sustentável, como peças decorativas, bijuterias e brindes corporativos. O projeto é realizado pela artista plástica Rosane Dias e conta com patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.