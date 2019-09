Após pausa, competição é retomada hoje

CARATINGA- Após uma pausa, devido ao feriado de 7 de setembro, as disputas dos Jogos Estudantis 2019 são retomadas hoje, abrindo a 2ª semana de execução dos Jogos com as disputas das modalidades Futsal, Voleibol, Handebol, Queimada, Futevôlei, Vôlei de Praia, Dama e Natação.

Hoje tem disputa de Queimada na categoria Pré-mirim (alunos nascidos em 2010 e 2011) masculino e feminino. Será a última categoria em disputa na modalidade em 2019, que foi uma novidade no evento e considerada, pelas escolas envolvidas, um sucesso.

Amanhã começam as disputas da modalidade de Vôlei de Praia masculino e feminino. As partidas acontecem na quadra de areia do Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva. Já no ginásio principal acontecerão as partidas de futsal até domingo (15), além de partidas de Voleibol no sábado (14) à tarde e de handebol no domingo também no período vespertino.

Já a competição de Natação acontece no dia 14 de setembro, a partir das 8h, na sede social da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic), localizada na Praça da Estação. Serão realizadas 15 provas envolvendo 61 alunos/atletas.

A semana de jogos se encerra com a disputa da modalidade Dama, que acontece dia 15 de setembro, pela manhã, na sede da Escola Municipal Bezerra de Menezes no bairro Limoeiro. Participam das disputas 152 alunos/atletas.

Os Jogos Estudantis tiveram início no dia 31 de agosto. Participam este ano do evento, 32 escolas das redes municipal, estadual e privada de ensino, com disputas em 15 modalidades esportivas com participação de 1.963 alunos de 7 a 18 anos divididos em seis categorias de idades.

O evento é realizado pela Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; sob execução da Superintendência de Cultura e Esportes. Programação, tabelas, resultados e quadro de medalhas estão disponíveis no site: www.esportescaratinga.com.br.

Na primeira semana de execução foram premiadas as seguintes modalidades/categorias:

Queimada Mini Masculino

1º – Escola Municipal Doutor Maninho

2º – Escola Municipal Bezerra de Menezes

Queimada Mirim Feminino

1º – Escola Municipal Bezerra de Menezes

2º – Escola Estadual Engenheiro Caldas

Queimada Mirim Masculino

1º – Colégio Cenecista de Caratinga

2º – Escola Municipal Bezerra de Menezes

Futevôlei Infantil Masculino

1º – Escola Estadual Princesa Isabel

2º – Escola Estadual Juarez Canuto de Souza

Futevôlei Infanto Masculino

1º – Colégio Integrado de Caratinga

2º – Escola Estadual Princesa Isabel