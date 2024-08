Jogos Estudantis iniciam com disputas acirradas

CARATINGA- Começou a maior e mais tradicional competição escolar de Caratinga e região – os Jogos Estudantis. Em 2024, 48 escolas das redes municipal, estadual e privada de ensino disputam 13 modalidades esportivas: Atletismo, Basquete, Dama, Futevôlei, Futsal, Handebol, Natação, Peteca, Queimada, Tênis de Mesa, Vôlei de Areia, Voleibol, Xadrez.

Na primeira semana do evento, realizada nos dias 24 e 25 de agosto, foram disputadas partidas de futsal, voleibol e handebol com jogos bastante acirrdos e grande presença de torcida em todos os dias do evento que aconteceu no Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva.

A segunda semana iniciou-se nessa quarta-feira (28) com o início das competições de vôlei de areia que acontecem na Arena Beach na Avenida Dário Grossi e acontecem até o domingo (1/9). Também até o domingo acontecem partidas das modalidades de futsal, handebol e voleibol. O evento acontece até o dia 29 de setembro, e serve como seletiva para o JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais 2025.

Confira a programação dos jogos na 2ª semana de execução: