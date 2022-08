Jogos Estudantis de Caratinga retornam após pandemia com recorde de participação de escolas

CARATINGA- Após dois anos sem a realização dos Jogos Estudantis de Caratinga devido à Pandemia da Covid-19, o evento retorna ao calendário esportivo do município com a participação de 41 escolas das redes municipal, estadual e particular.

A Cerimônia de Abertura acontecerá neste sábado (27), às 8 horas no Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva, localizado no bairro Limoeiro.

Em 2022, serão 14 modalidades esportivas em disputa (atletismo, basquete, mountain bike, dama, handebol, futevôlei, futsal, queimada, natação, peteca, vôlei de areia, voleibol, tênis de mesa e xadre) em seis categorias de idade abrangendo alunos/atletas de 7 a 18 anos. No primeiro final de semana haverá disputas de futsal, voleibol e futevôlei.

Para receber o evento, o Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva recebeu uma grande reforma que englobou a troca da iluminação, calhas, telas de proteção, além de pintura completa.

Confira a relação das Escolas participantes da edição 2022:

APAE;

Colégio Expoente;

Colégio Genoma;

Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves;

Escola Estadual Engenheiro Caldas;

Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla;

Escola Estadual Isabel Vieira;

Escola Estadual José Augusto Ferreira;

Escola Estadual Juarez Canuto de Souza;

Escola Estadual Manoel Cordeiro Lúcio;

Escola Estadual Maria Júlia de Mattos;

Escola Estadual Mary Lucca Chagas

Escola Estadual Maurílio Senra;

Escola Estadual Moacyr de Mattos;

Escola Estadual Princesa Isabel;

Escola Estadual Professor Joaquim Nunes;

Escola Estadual Professora Maria Fontes;

Escola Estadual Sinfrônio Fernandes;

Escola Estadual Venceslau José da Silva;

Escola Líber;

Escola Municipal Antônio Martins Teixeira;

Escola Municipal Barquinho Amarelo;

Escola Municipal Bezerra de Menezes;

Escola Municipal Dário Grossi;

Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha;

Escola Municipal Dona Sebastiana Rita Theodoro.

Escola Municipal Doutor Maninho;

Escola Municipal Geraldo Marques Cevidanes;

Escola Municipal Gerly Rodrigues Moreira;

Escola Municipal Ilha da Fantasia;

Escola Municipal Luís Antônio Bastos Cortes;

Escola Municipal Menino Jesus de Praga;

Escola Municipal Naytiara Franco Cassiano;

Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo;

Escola Municipal Padre Roque Colombo;

Escola Municipal Professora Conceição Martins da Silva;

Escola Municipal Professora Maria do Carmo Ribeiro;

Escola Municipal Santo Antônio;

Escola Municipal Sebastião dos Santos Rosa;

Escola Municipal Sebastião Martins de Paula;

Escola Professor Jairo Grossi;