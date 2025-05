Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2025

Etapa microrregional em Manhumirim chega ao fim

MANHUMIRIM – O JEMG está de volta com a marca expressiva de 853 municípios inscritos, o que representa 100% da totalidade dos munícipios do estado. Participam do JEMG os estudantes-atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do Estado, nascidos, exclusivamente, nos anos de 2011 a 2013 (módulo I) e 2008 a 2010 (módulo II).

Etapa microrregional em Manhumirim chega ao fim

Terminou a etapa microrregional do JEMG/2025 em Manhumirim – SRE Manhuaçu. No período de 12 a 17 de maio, 52 escolas, representando 18 municípios da região, competiram nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez, nos naipes feminino e masculino, módulos I e II.

Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados do xadrez da etapa microrregional irão disputar a etapa regional no período de 23 a 29 de junho, em Governador Valadares.

Classificados para Etapa Regional do JEMG/2025

Módulo I

Modalidade Município Escola Basquete Feminino Mutum E.E. Lina Maria do Carmo Basquete Masculino Lajinha Centro Educacional Coopcel Futsal Feminino Manhuaçu E.E. de Manhuaçu Futsal Masculino Lajinha E.E. Doutor Adalmário José dos Santos Handebol Feminino Lajinha Centro Educacional Coopcel Handebol Masculino Manhuaçu Escola do Futuro Voleibol Feminino Alto Jequitibá E.E. Padre Júlio Maria Voleibol Masculino Manhuaçu CEM – Centro Educacional de Manhuaçu

Módulo II

Modalidade Município Escola Basquete Feminino Martins Soares E.M. Vereador Walter Rodrigues Basquete Masculino Manhumirim E.E. Professor José Venâncio Ferreira Futsal Feminino Mutum E.E. Dionysio Costa Futsal Masculino Manhumirim E.E. Alfredo Lima Handebol Feminino Mutum Colégio Mutum Handebol Masculino Manhuaçu E.E. Maria de Lucca Pinto Coelho Voleibol Feminino Manhumirim Colégio Pio XI de Manhumirim Voleibol Masculino Manhumirim E.E. Alfredo Lima

2 – Classificados para Etapa Regional (xadrez).

Módulo I

Modalidade Estudante/Atleta Município Escola Xadrez Feminino Maria Cecilia Soares Godinho Mutum E.E. Professora Rita Teixeira de Lacerda Isabella Oliveira Barbosa Vieira Chalé E.E. Manoel Felisberto Pereira Alvim Beatriz Amarante de Souza Luisburgo E.E. Joaquim Knupp Rayanne Moraes Araújo Mutum E.E. Professora Rita Teixeira de Lacerda Xadrez Masculino Emanuel Lopes Faria Peixoto de Andrade Alto Jequitibá E.E. Reverendo Cícero Siqueira Brayan Lucas Rodrigues da Silva Mutum E.E. Professora Rita Teixeira de Lacerda Rafael Felipe Machado Lacerda Manhuaçu CEM – Centro Educacional de Manhuaçu Bento Dornellas Guerra Matipó E.E. Waldomiro Mendes de Almeida

Módulo II

Modalidade Estudante/Atleta Município Escola Xadrez Feminino Daniele Souza Toledo de Sá Matipó E.E. Waldomiro Mendes de Almeida Milena Rodrigues de Oliveira Mutum E.E. Professora Rita Teixeira de Lacerda Letícia Peixoto de Andrade Loubach Sardinha Manhumirim Colégio Pio XI de Manhumirim Isadora Garajau de Oliveira Mutum E.E. Professora Levinda Alves da Silva Xadrez Masculino Hugo Hubner Azini Manhumirim E.E. Professor José Venâncio Ferreira Gustavo de Souza Toledo Manhumirim Colégio Pio XI de Manhumirim Deividy Kellyson da Silva Drumond Lajinha E.M. Paulo Cézar Hastenreiter Portes João Vitor de Amorim Garcia Mutum E.E. Erotildes Hubner Borges

O JEMG é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG.