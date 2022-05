Jogos Escolares de Minas Gerais/2022

Microrregional em Caratinga começa dia 23 de maio, com 153 jogos

CARATINGA – O JEMG está de volta no formato presencial e, este ano, atingiu a marca de 774 municípios inscritos. Participam do JEMG os estudantes-atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do Estado, nascidos, exclusivamente, nos anos de 2008 a 2010, módulo I, e 2005 a 2007, módulo II. A Microrregional em Caratinga começa dia 23 de maio, com 153 jogos.

A etapa microrregional do JEMG/2022 acontece de 2 de maio a 5 de junho, em 51 sedes de várias regiões de Minas Gerais. Caratinga é uma delas. No período de 23 a 28 de maio, 30 escolas, representando 19 municípios da região, competem nas modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez.

Os municípios participantes da etapa microrregional em Caratinga são: Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Entre Folhas, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipanema, Piedade de Caratinga, Pingo D’água, Pocrane, Santa Bárbara do Leste, São Domingos das Dores, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Taparuba, Tarumirim, Ubaporanga e Vargem Alegre.

A abertura oficial será no dia de 23 de maio, segunda-feira, às 8h, no Ginásio do América Futebol Clube, rua doutor Maninho, n° 280, bairro centro.

Os campeões da etapa microrregional e os quatro primeiros colocados do xadrez avançam para a etapa regional. O JEMG/2022 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’S, Jogos da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

O JEMG é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG.

Mais informações: (31) 2512-7300, (31) 99546-2287 ou pelo site jogosescolares.esportes.mg.gov.br