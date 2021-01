Joãozinho Branco empossado vereador em Bom Jesus do Galho

Político foi condenado por fraude junto ao INSS

BOM JESUS DO GALHO – Tomou posse na tarde de ontem, na Câmara de Bom Jesus do Galho, o vereador João Mauro de Assis (MDB), o ‘Joãozinho Branco’. Ele foi eleito em 15 de novembro de 2020 com 300 votos. No final de dezembro, Joãozinho Branco foi preso pela Polícia Federal, pois foi condenado por fraude junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Sobre a situação do vereador, o legislativo de Bom Jesus do Galho não se manifestou.

O CASO

Joãozinho Branco foi preso em 29 dezembro de 2020. Ele foi condenado por fraudes em aposentadorias junto ao INSS. A decisão foi da justiça do Rio de Janeiro e o mandato de prisão foi cumprido pela Polícia Federal. As investigações tiveram início no ano de 2004.

Conforme a decisão, Joãozinho Branco foi enquadrado no artigo 171 do Código Penal, ou seja, “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.

Na última semana, Joãozinho Branco deixou o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), em Ipatinga. Segundo informações, a defesa conseguiu a liberdade porque o crime já teria prescrito.