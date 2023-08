João Silva atualiza estado de saúde de Faustão e agradece mensagens: ‘Ele está bem’

Filho do apresentador também disse que a família está confiante. Filho de Faustão, João Silva usou as redes sociais para agradecer aos fãs pelas mensagens de carinho que toda família tem recebido desde que o apresentador foi internado e passou aguardar pelo transplante de coração. O jovem aproveitou ainda para atualizar do estado de saúde do ex-“Domingão”.

“Ele está bem, estamos na luta, todo mundo com muita certeza que vai dar certo”, disse João, que complementou na legenda: “As mensagens de amor e força estão enchendo a gente de fé nesse período complicado. Obrigado a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem e o apoio de vocês renova minha confiança. Muito obrigado mesmo”.