João Magalhães é oficializado como novo líder de Zema

A indicação do até então presidente da Comissão de Administração Pública foi lida em plenário nesta terça-feira (8/8).

O deputado estadual João Magalhães (MDB) é oficialmente o novo líder do governo Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Após a indicação ter sido definida pelo secretário de Governo, Gustavo Valadares, na última quarta-feira (2/8), o comunicado foi lido em plenário nesta terça (8/8). O posto estava vago há cerca de um mês, quando Valadares se licenciou do mandato justamente para assumir a Secretaria de Governo.

Após a formalidade, Magalhães afirmou que será não apenas o líder do governo, mas, também, da oposição. “Com quem pretendo ter uma boa relação para que possamos juntos aprovar os projetos que são importantes para o nosso estado, para o nosso desenvolvimento e para que Minas Gerais continue nos trilhos”, sinalizou o deputado, que, além de agradecer a Zema e ao vice-governador Mateus Simões (Novo), agradeceu o presidente Tadeu Martins Leite (MDB), o Tadeuzinho.

Como já mostrou O TEMPO, a relação estreita entre Magalhães e Tadeuzinho, que, aliás, o chama de “padrinho”, foi um dos critérios que pesaram para a escolha do emedebista. Além disso, o agora novo líder de governo tem bom trânsito junto ao bloco de oposição, a quem a indicação agradou, e é um dos deputados mais assíduos no dia a dia da ALMG – até então, ele presidia a Comissão de Administração Pública, cargo ao qual já renunciou.

Em manifestação nas redes sociais, Tadeuzinho, que está fora do país em viagem de caráter particular, desejou sucesso ao correligionário. “Vamos seguir, com diálogo, independência e harmonia, trabalhando pelo bem da população mineira”, completou. A princípio, a indicação de Magalhães seria anunciada apenas após o retorno do presidente da ALMG, mas, como ele gostaria de realizar uma reunião do Colégio de Líderes nesta semana, a escolha foi anunciada anteriormente. Ainda em plenário, o líder da maioria, Carlos Henrique (Republicanos), um dos cotados para a liderança, parabenizou Magalhães, que, segundo ele, vai saber conduzir a relação na ALMG com “muita competência” e “muito brilhantismo”. “Aqueles que convivem com o deputado