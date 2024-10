João Gualberto lidera disputa pela Prefeitura de São Domingos das Dores

SÃO DOMINGOS DAS DORES- O DIÁRIO publica pesquisa eleitoral para avaliação dos candidatos à Prefeitura de São Domingos das Dores. A coleta de dados aconteceu entre os dias 29 e 30 de setembro de 2024.

Foram 362 entrevistados. A margem de erro máxima prevista é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número MG-07966/2024.

João Gualberto (PRD) foi o mais citado com o total de 34,6% das intenções de voto, que em votos válidos atinge 36,3%. Em seguida, Suely Pereira (PP) atingiu 33,2% das intenções de votos, transformados em votos válidos para 34,9%. Tatão do Custódio (Republicanos) obteve 22,8% das intenções de votos, transformados em 23,9% em votos válidos. Por último aparece Gleyverson Oliveira (MDB) atingiu 4,7% das intenções de votos, transformados em votos válidos para 4,9%. 0.8% dos entrevistados disse que pretende votar branco ou nulo. Outros 3,8% representa aqueles que não sabem ou não opinaram.

A PESQUISA

Pesquisa quantitativa, que consiste na realização de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais, conduzidas por profissionais treinados, com a aplicação de questionários estruturados a uma amostra representativa da população votante de 16 anos ou mais no município de São Domingos das Dores. Total de eleitores do município: 6013. Fonte: TSE-Tribunal Superior Eleitoral – setembro/2024.

Coleta realizada nos seguintes bairros e distritos do município de São Domingos das Dores: Abílios, Barro Branco, Bela Vista, Belém, Belmiros, Bentos, Bom Sossego, Candinhos, Centro, Córrego dos Tibúrcios, Das Oliveiras, Ferrugem, Graças a Deus, Loteamento Leopoldinos, Nossa Senhora de Fátima, Pereiras, São Cristóvão, São Domingos, São Lucas, Silveira.