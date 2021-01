Joalheria assaltada em plena luz do dia

Trinta peças de ouro foram levadas

CARATINGA- A joalheria Nobre, localizada na avenida Olegário Maciel, foi assaltada na manhã desta quarta-feira (27). O crime aconteceu por volta das 9h30.

Toda a ação criminosa foi filmada pelo circuito interno de segurança da loja. O assaltante estava de óculos, máscara e usava calça e uma camisa social de cor preta, e um relógio de pulso. Além disso, também carregava uma bolsa de lado. A filmagem mostra o momento em que o autor recolhe as joias de uma das vitrines e as coloca dentro da bolsa que ele carregava. Ele levou trinta peças de ouro, somando 100 gramas.

Durante a ação, ele também tentou abrir outra vitrine, mas não conseguiu. Ainda na imagem é possível ver uma funcionária desesperada com a ação do ladrão. Depois de cometer o crime, ele fugiu em uma motocicleta que já o aguardava nas proximidades do local.

Uma câmera de segurança também o autor flagrou passando pela calçada instantes antes dele entrar na loja e praticar o crime.

Segundo informações iniciais, o homem se passou por cliente e disse para a vítima que o atendeu que queria polir uma aliança, momento em que ele anunciou o roubo.

Após o fato, autor evadiu na garupa de uma motocicleta Honda CB 300 de cor azul, sentido ao bairro Dr. Eduardo. Ao chegar no alto do Cruzeiro, que fica na estrada de acesso ao distrito de Dom Modesto, os autores do roubo efetuaram disparo em via pública em direção a um transeunte que ali passava. A motocicleta foi localizada abandonada em um trilho às margens de uma mata.

Foi feito intenso rastreamento, inclusive com uso helicóptero, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.

Segunda vez alvo da ação de bandidos

É a segunda vez em pouco mais de seis meses que a joalheria Nobre foi alvo da ação de bandidos. No dia 13 de julho do ano passado, criminosos invadiram a loja e levaram boa parte das mercadorias, entre joias de ouro e prata, óculos e relógios.

Uma funcionária descobriu o furto ao chegar para trabalhar e ver que o estabelecimento estava revirado. Foi possível identificar que os ladrões acessaram a loja por um buraco feito nos fundos do prédio.

Os criminosos ainda tiveram a cautela de cortarem o circuito das câmeras de segurança para não serem filmados.