Jiboia entra em casa, assusta moradores e mobiliza bombeiros em Montes Claros

Uma jiboia entrou em uma casa e assustou moradores em Montes Claros, na região Norte de Minas Gerais. O animal de aproximadamente 1,5 metros foi capturado pelos bombeiros no passeio, em frente a residência. Nenhum dos moradores ficou ferido e a jiboia foi capturada em segurança.

De acordo com os Bombeiros, as equipes que estiveram no local precisaram utilizar equipamentos especiais para conseguir capturar os animais. Uma equipe especializada neste tipo de resgate foi mobilizada para os trabalhos. Após a captura, a serpente foi encaminhada para o Ibama.

Fonte : o tempo