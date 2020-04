Quem esteve fazendo uma visita à redação do DIÁRIO DE CARATINGA esta semana, foi o Jésus do Fórum. Ele questionou o motivo da prefeitura ainda não ter começado com o fumacê, e disse que na rua Padre Vigilato onde reside, existe um lote próximo ao número 386 que está cheio de foco de dengue. “Na minha família tem cinco pessoas com dengue, acho que o número de casos na cidade é bem maior do que a prefeitura possui. Será que os laboratórios particulares também avisam os resultados positivos para a prefeitura?”, questionou Jésus, que disse estar muito preocupado com a situação.