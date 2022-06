Etapa realizada em Caratinga reuniu 559 estudantes-atletas vindos de 16 municípios da região. Bom Jesus do Galho foi o destaque

CARATINGA – A pandemia do Covid-19 paralisou diversas atividades no brasil e no mundo mudando a rotina social da humanidade e no esporte não foi diferente. No cenário esportivo estadual, a mais tradicional competição escolar, o JEMG – Jogos Escolares de Minas Gerais, teve suas edições de 2020 e 2021 canceladas no formato presencial. Em 2021, a competição aconteceu apenas de maneira virtual.

Com os resultados obtidos com a vacinação da população e flexibilização do isolamento social, a competição voltou ao calendário esportivo do Estado e Caratinga mais uma vez recebeu a Etapa Microrregional do evento que movimentou os ginásios e quadras do município entre os dias 23 a 28 de maio com partidas nas modalidades de basquete, futsal, handebol e voleibol, além da competição de xadrez que aconteceu na Casa Ziraldo de Cultura.

Participaram da etapa, 559 estudantes-atletas vindos de 16 municípios (Bom Jesus do Galho, Caratinga, Entre Folhas, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipanema, Piedade de Caratinga, Pingo-d’Água, Pocrane, Santa Bárbara do Leste, São Domingos das Dores, São João do Oriente, Taparuba, Tarumirim, Ubaporanga) pertencentes a 22 escolas estaduais, duas escolas municipais e três escolas privadas.

Sete títulos para Bom Jesus do Galho

Bom Jesus do Galho conquistou sete títulos nesta etapa. Paulo Victor, professor de Educação Física e técnico, disse que o que fez a diferença é a crença de que o esporte é a melhor ferramenta para deixar crianças e adolescentes longe da criminalidade, ou seja, uma vida saudável. “Foi um trabalho em conjunto com apoio das escolas e da Prefeitura de Bom Jesus do Galho, principalmente com apoio do secretário de Esportes Agnaldo Silva e da secretária de Educação Silvane Mussi. Foi uma parceria muito bacana. A modalidade que uma escola não tinha, a outra levou”.

Os reflexos da pandemia foram sentidos, mas Paulo Victor disse que o sucesso das equipes de Bom Jesus do Galho se deve a uma coisa: trabalho. “Sem trabalho não tem êxito. Foi um trabalho programado que deu muito certo”.

Agora Bom Jesus do Galho se prepara para outra etapa do JEMG. “Vamos tentar colher bons resultados, mas também já pensando no ano que vem, onde pretendemos manter o resultado deste ano ou quem sabe melhorá-lo”.

As escolas campeãs em cada modalidade e os quatro melhores atletas no xadrez irão disputar a etapa regional, que acontece em Governador Valadares entre os dias 27 de junho a 3 de julho.

Resultados

Confira as classificações finais das modalidades e módulos disputados:

Módulo I (estudantes-atletas de 12 a 14 anos)

Basquete Masculino

1º – Centro Municipal de Educação Maria Ivone da Penha Ivone Abrão – Bom Jesus do Galho (classificado)

Futsal Feminino

1º – Centro Municipal de Educação Maria Ivone da Penha Ivone Abrão – Bom Jesus do Galho (classificado)

Futsal Masculino

1º – E.E. Doutor Guilhermino de Oliveira – Inhapim (classificado)

2º – E.E. Padre Dionísio Homem de Faria – Bom Jesus do Galho

3º – E.E. Frei Carlos – Piedade de Caratinga

Handebol Feminino

1º – Centro Municipal de Educação Maria Ivone da Penha Ivone Abrão – Bom Jesus do Galho (classificado)

Handebol Masculino

1º – E.E. Pedro Martins Pereira – Bom Jesus do Galho (classificado)

Voleibol Feminino

1º – E.E. Padre Dionísio Homem de Faria – Bom Jesus do Galho (classificado)

2º – E.E. Princesa Isabel – Caratinga

Voleibol Masculino

1º – Centro Municipal de Educação Maria Ivone da Penha Ivone Abrão – Bom Jesus do Galho (classificado)

Xadrez Feminino

1º – Bruna Eduarda R. Silva – Escola Líber / Caratinga (classificada)

2º – Vitória Aparecida S. Correia – E.E. Feliciano Miguel Abdalla / Caratinga (classificado)

3º – Angeline Papalini V. Silveira – E.E. Prof.ª Maria Teixeira da Fonseca / Tarumirim (classificado)

Xadrez Masculino

1º – Weber Miranda de Oliveira – E.E. Feliciano Miguel Abdalla / Caratinga (classificado)

2º – Isaac Aristeu V. Rodrigues – E.E. Prof.ª Maria Teixeira da Fonseca / Tarumirim (classificado)

3º – Bruno Almeida Domingos – E.E. Feliciano Miguel Abdalla / Caratinga (classificado)

4º – Davi Augusto de P. Oliveira – Colégio Expoente / Caratinga (classificado)

Módulo II (estudantes-atletas de 15 a 17 anos)

Basquete Masculino

1º – E.E. Dom Cavati – Ubaporanga (classificado)

2º – Centro Municipal de Educação Maria Ivone da Penha Ivone Abrão – Bom Jesus do Galho

Futsal Feminino

1º – E.E. Alaíde Dornelas Nepomuceno – São Domingos das Dores (classificado)

2º – E.E. Princesa Isabel – Caratinga

3º – E.E. Orlando Alves Pereira – Taparuba

Futsal Masculino

1º – E.E. Prof.ª Dinalva Maria de Souza – Pingo-d’Água (classificado)

2º – E.E. Monsenhor Rocha – Santa Bárbara do Leste

3º – E.E. Princesa Isabel – Caratinga

Handebol Feminino

1º – E.E. Dom Cavati – Ubaporanga (classificado)

2º – E.E. Padre Dionísio Homem de Faria – Bom Jesus do Galho

Handebol Masculino

1º – E.E. Engenheiro Caldas – Caratinga (classificado)

2º – Centro Municipal de Educação Maria Ivone da Penha Ivone Abrão – Bom Jesus do Galho

Voleibol Feminino

1º – E.E. Padre Dionísio Homem de Faria – Bom Jesus do Galho (classificado)

2º – E.E. Princesa Isabel – Caratinga

3º – E.E. Prof.ª Maria Teixeira da Fonseca – Tarumirim

Voleibol Masculino

1º – E.E. Vitalino de Oliveira Ruela – São João do Oriente (classificado)

2º – E.E. Princesa Isabel – Caratinga

3º – E.E. Padre Dionísio Homem de Faria – Bom Jesus do Galho

Xadrez Feminino

1º – Lívia Resende Fagundes – E.E. Prof.ª Maria Teixeira da Fonseca / Tarumirim (classificado)

2º – Aline Valentim da Silva – E.E. Feliciano Miguel Abdalla / Caratinga (classificado)

Xadrez Masculino

1º – João Pedro Lemes de Souza – E.E. Prof.ª Maria Teixeira da Fonseca / Tarumirim (classificado)

2º – Asafe Verly de Brito – E.E. Feliciano Miguel Abdalla / Caratinga (classificado)

3º – Roberto Toledo F. Silva – Escola Líber / Caratinga (classificado)

4º – Jorge Eduardo S. Ferreira – E.E. Alaíde Dornelas Nepomuceno / São Domingos das Dores (classificado)