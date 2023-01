Jararaca, uma das cobras mais venenosas, é encontrada em universidade de Minas

Uma jararaca, tida como uma das cobras mais venenosas do Brasil e responsável pela maior parte dos acidentes com serpentes no país, foi encontrada nessa terça-feira (3) em uma espécie de estufa, no campus experimental da Agronomia, da Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata. O animal foi encontrado por um funcionário, que tentou contê-la com um tambor e acionou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, o acionamento inicial apontava que o funcionário chegou ao seu local de trabalho e deu de cara com a serpente, sem saber informar de qual espécie era. Os militares foram até a universidade, confirmaram o fato e realizaram a captura segura do animal. Depois, constataram que tratava-se de uma jararaca de aproximadamente 1,5m de comprimento,

O animal, ileso, foi solto em uma área de mata afastada do perímetro urbano. Não houve acidente de picadas ou lesão consequente da presença da serpente no local.

Fonte : o tempo