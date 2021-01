Janeiro Roxo reforça importância do diagnóstico precoce para hanseníase

Bom Jesus do Galho, Caratinga, Imbé de Minas, Inhapim e Vargem Alegre registraram casos da doença em 2020

DA REDAÇÃO- Doença cercada de mitos e preconceitos, a hanseníase – ainda conhecida popularmente como lepra – tem em janeiro um mês dedicado à atenção para o tema e ao esclarecimento sobre sintomas, prevenção e tratamento. É o Janeiro Roxo. O objetivo é ampliar o conhecimento da população sobre a doença e reforçar a importância do diagnóstico precoce para evitar a ocorrência de incapacidades. A hanseníase tem cura e o tratamento está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

Causada pela bactéria Micobacterium leprae, a hanseníase é uma doença infecciosa que afeta a pele e os nervos periféricos, em especial os dos olhos, braços, pernas, orelhas e nariz. A doença acomete homens e mulheres nas mais diversas idades, incluindo crianças. Tem progressão lenta e período de incubação prolongado, podendo durar anos. Se tratada precocemente e de forma adequada, o risco de incapacidades e sequelas é minimizado, levando à cura.

Em 2020, foram registrados oito novos casos de hanseníase na região. Os registros foram contabilizados em Bom Jesus do Galho, Caratinga, Imbé de Minas, Inhapim e Vargem Alegre.

Considerando os dados contabilizados de 2010 a 2020, Caratinga teve o maior número de casos, sendo 70 em 10 anos. Em seguida está Vargem Alegre com 42 casos no período.

202 pacientes foram diagnosticados com hanseníase considerado Caratinga e mais 13 municípios da região de 2010 a 2020.

Diagnóstico e prevenção

O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio de exame dermatológico e neurológico, com testes de sensibilidade. A hanseníase inicia-se, em geral, com manchas brancas, vermelhas ou marrons em qualquer parte do corpo, com alterações de sensibilidade à dor, ao tato e ao quente e ao frio. Podem aparecer também áreas dormentes, especialmente nas extremidades, como mãos, pernas, córneas, além de caroços, nódulos e entupimento nasal. Em caso de suspeita, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento.

O tratamento está disponível pelo SUS, e é feito com medicamentos orais, durante 6 a 12 meses, dependendo da forma clínica. O paciente deve comparecer mensalmente ao serviço de saúde, para ser examinado, receber a medicação e orientações.

A principal forma de prevenção é o diagnóstico precoce, com início do tratamento. Iniciado o tratamento, a pessoa deixa de transmitir a doença.

Hanseníase e covid-19

O coronavírus tem a mesma transmissibilidade para toda a população. Porém, é importante destacar que pacientes em tratamento para hanseníase com uso de corticóides devem ter seu cuidado redobrado, pois o medicamento pode causar diminuição das defesas do corpo às infecções e aumentar o risco para desenvolvimento das formas graves da covid-19. No entanto, o tratamento da hanseníase deve ser mantido de forma regular, e a ida ao serviço de saúde deve acontecer de acordo com a necessidade do paciente e da avaliação da equipe de saúde, a fim de evitar o abandono do tratamento e prevenir as incapacidades físicas.

Em caso de diagnóstico positivo para a covid-19, a orientação sobre a continuidade ou mudança do tratamento da hanseníase ocorrerá de acordo com avaliação médica. Assim, informe ao médico que fez o diagnóstico da covid-19 sobre o seu tratamento e ele decidirá a conduta.

*Com informações da Secretaria de Estado de Saúde