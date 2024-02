Janeiro foi marcado pela alta de casos suspeitos de Dengue e Chikungunya

A faixa etária mais afetada foi de 20 a 49 anos

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde, divulgou nesta quinta-feira (01/02), o Perfil Epidemiológico das Arboviroses no município referente a janeiro de 2024.

No total, foram notificados 701 casos suspeitos de arboviroses ao longo do mês, com distribuição semanal de 26, 30, 197, 352 e 96 casos, respectivamente, nas cinco semanas.

Dos casos notificados, 301 correspondem a homens e 380 a mulheres. A faixa etária mais afetada foi de 20 a 49 anos, totalizando 313 notificações, seguida por pessoas de 60 a 79 anos (116 casos) e de 50 a 59 anos (106 casos). As notificações abrangem também faixas etárias mais jovens, como de 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, cinco a nove anos e um a quatro anos, além de três casos em crianças menores de um ano.

Os bairros com maior número de notificações são Nossa Senhora Aparecida (135 casos), Esperança (88), Anápolis (70), Santo Antônio (67), Limoeiro (63), Centro (55), Santa Cruz (53) e Dr. Eduardo (44).

Até o momento, os resultados dos exames enviados à Fundação Ezequiel Dias (FUNED) confirmaram 17 casos de dengue e sete de Chikungunya. Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde intensifica as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em bairros com maior incidência, incluindo a aplicação de Ultra Baixo Volume (UBV) leve, técnica eficaz na eliminação do mosquito em áreas de difícil acesso.

“A população é peça fundamental nesse combate. Medidas simples, como eliminar recipientes que acumulem água parada, manter caixas d’água vedadas e descartar lixo corretamente, são atitudes essenciais para evitar a proliferação do mosquito. A colaboração de todos é vital para preservar a saúde coletiva”, destaca a Superintendência.