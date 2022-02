Janeiro foi marcado pela alta de casos de covid

DA REDAÇÃO- A Secretaria de Estado de Saúde divulgou os indicadores de janeiro de 2022 para a covid-19, como parte do Plano Minas Consciente.

Apesar da alta de casos impulsionada pela variante Ômicron que, apesar de não levar a sintomas mais graves, tem se mostrado com potencial de contágio, a macrorregião Vale do Aço, bem como Caratinga seguem na Onda Verde. Em relação à velocidade de avanço da doença, o munícipio apresenta porcentagem alta de variação de positividade.

O Boletim Epidemiológico e Assistencial- Edição Especial, apresentou que a macrorregião Vale do Aço registrou incremento no número de novos casos de Covid-19 em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no dia 15 de janeiro de 2022 (2ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 228. Como duas semanas antes o quantitativo havia sido de 13, houve acréscimo de 1657,1% (Figura 15). Portanto, a Macrorregião mostra tendência de elevação no número de novos casos. No acumulado das semanas epidemiológicas consideradas, o estoque de casos passou de 101364 para 101996 e 103595 – variação de 0,6% e 1,6%, nessa ordem.

Os municípios de Ipatinga (33,7%), Coronel Fabriciano (14,2%) e Timóteo (12,2%) registraram o maior volume de casos até a 2ª semana, ao passo que Jaguaraçu, Mesquita e São Sebastião do Anta os menores acumulados.

Entre os municípios selecionados, Timóteo (2240%), Caratinga (1750%) e Ipatinga (1443,1%) tiveram os maiores incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que São João do Oriente teve a maior queda.

Em Ipatinga, entre a 52ª e a 1ª semana, o número de casos saltou de 33581 para 33917 (aumento de 1%). Nos últimos sete dias foi para 34920 (acréscimo de 3%). A média móvel de novos registros variou 1443,1% em 14 dias (Em alta).

Em Coronel Fabriciano, o incremento do número de registros da doença foi de 0% entre a 52ª e a 1ª semana e de 0% entre a 1ª e a 2ª.

Em Timóteo, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o crescimento do número de registros da doença foi de 1% entre a 52ª e a 1ª semana e de 1,9% entre a 1ª e a 2ª semana. A média móvel de novos registros variou 2240% em 14 dias (Em alta).

Do grupo dos 25 municípios com maior número acumulado de registros, Santana do Paraíso (192,9) e Jaguaraçu (140,9) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto Bom Jesus do Galho (55,6) e Antônio Dias (66,2) os menores.

Data de Atualização: 25/01/2022 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 15% 25% 60% 3,5 2º Corte 150 30% 40% 80% 6,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab

SUS-Dep Pesos 1 2 2 4 4 VALE DO AÇO 459 11% 42% 29% 18,5

Data de Atualização: 25/01/2022 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Onda CE 31/12/21 01/01/22 a 28/12/22 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Indicativo de Onda Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO 1000% 342% 12 2 Verde ≥21 Verde