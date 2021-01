Psicóloga do Casu Família, Thayná Lopes, fala sobre a importância da campanha de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental e emocional durante a pandemia

CARATINGA – Desde 2014, o mês de janeiro é marcado pela cor branca, a campanha Janeiro Branco é dedicada à conscientização sobre os cuidados com a saúde mental e emocional. O Brasil lidera os índices de pessoas diagnosticadas com ansiedade em todo o mundo. E com a pandemia esse quadro comprovadamente se agravou. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo Interdisciplinar de Investigação em Psicossomática, Saúde e Organizações (Nuipso) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) durante a pandemia revelou que o distanciamento social agravou os sintomas de depressão em 92% do total de participantes ouvidos. Convidamos a psicóloga do Casu Família, Thayná Lopes, para uma conversa sobre o tema.

O mês de Janeiro é marcado pela campanha Janeiro Branco, que tem como principal objetivo discutir a saúde mental. Em sua opinião, qual a importância de dedicar o primeiro mês do ano a esse tema principalmente durante uma pandemia?

A campanha janeiro branco foi idealizada justamente no primeiro mês do ano considerando que seja um recomeço, onde estabelecemos novos planos e metas; neste período voltamos nosso foco para a saúde mental para que seja inserida como prioridade nos objetivos da população. No período da pandemia, proveniente da COVID-19, o isolamento social proporcionou uma mudança brusca na rotina e no convívio social de todos e tais mudanças causaram em muitos o surgimento de sintomas ligados a transtornos psicológicos e no agravamento daqueles sintomas que já existiam. A campanha tem como finalidade anunciar a importância da saúde mental através de medidas preventivas psicoeducativas, proporcionando autocuidado e saúde.

Muitas vezes quando abordamos a importância dos cuidados com a saúde mental, as pessoas consideram que quem precisa cuidar dos transtornos da mente são pessoas doentes. Qual a diferença entre saúde mental e doença mental?

O termo doença mental ou transtorno mental é atribuído à patologia que afeta a mente, prejudicando as emoções, cognições e a forma como o indivíduo se relaciona em sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde o conceito de saúde mental é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. É possível observar que saúde mental está relacionado ao um termo mais amplo mais relacionado ao bem-estar.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Além da depressão quais outras doenças/transtornos mentais são tratáveis com apoio da psicologia e que podemos destacar?

A psicologia está presente em todas as áreas das relações humanas. Qualquer que seja âmbito em que envolva o ser humano a psicologia se faz presente. No transtorno mental ela se tornar extremamente necessária, pois através de suas teorias e técnicas proporciona estabilização dos sintomas e melhor qualidade de vida.

Como identificar sinais e sintomas de um possível transtorno mental?

Há uma grande variedade nos sintomas e em suas manifestações de acordo com a patologia e o indivíduo a que é acometido. Em essência são observadas as alterações psíquicas que trazem prejuízos a qualidade de vida e ao cumprimento das atividades diárias do indivíduo.

Como podemos contribuir para a nossa saúde mental na vida cotidiana?

A saúde mental além de proporcionar maior qualidade de vida também é um fator que age na prevenção de doenças mentais. Para alcançar ou manter a saúde mental recomenda-se cultivar hábitos saudáveis como ter uma boa alimentação, praticar atividades físicas, ter uma boa qualidade de sono, ter momentos de lazer e descanso, fazer terapia, uma psicoterapia com um profissional da psicologia com a devida formação e com reconhecimento de seu conselho de classe – CRP.