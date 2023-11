JÁ É NATAL EM CARATINGA

Com muitas cores e visitantes, Prefeitura dá início ao Natal Iluminado na Praça Cesário Alvim

CARATINGA- Um show de cores com apresentações especiais. Em Caratinga já é Natal com a Praça Cesário Alvim decorada e iluminação especial.

Na noite da última sexta-feira (24), a Prefeitura de Caratinga realizou a abertura do Natal Iluminado. Casa do Papai Noel, espaços decorativos para fotos e vídeos, Sala Imersiva, árvore gigante e muito mais.

O prefeito Welington Moreira destaca que o evento representa um momento muito importante, de “alegria, satisfação, de dever cumprido. Estamos entregando um produto de qualidade, que estará à disposição da população durante praticamente 35 a 40 dias. Justamente na nossa praça central, o nome já diz, onde tudo se centraliza, se comunica. Esperamos que a população esteja aproveitando do presente que é para todos nós. Estamos extremamente satisfeitos, felizes por isso, em mais um momento propiciar essa oportunidade de alegria e diversão para nosso povo caratinguense”.

Dr. Welington aproveitou para esclarecer à população os procedimentos que envolveram a contratação de empresa e a execução do Natal Iluminado, pelo valor de R$ 850.000. “Hoje tudo praticamente na Administração é através de licitação, então, idealizamos aquilo que tem para ser construído e executado, leva à apreciação das empresas que gostariam de participar. Automaticamente há uma empresa vencedora e vai executar exatamente aquilo que a gente planejou, tudo extremamente dentro dos preços de mercado e nós não seríamos, de forma nenhuma, insanos, em estar fazendo algo que estivesse fora daquilo que a lei determina. Se estamos fazendo é porque estamos tendo condições financeiras para isso e temos em algum momento de ofertar à nossa população momentos de alegria, prazer e descontração. O Natal Iluminado é esse momento, que encontramos para que realmente consiga transmitir esses momentos de confraternização”.

O chefe do executivo ainda lembra da contribuição do evento para a economia de Caratinga. “Automaticamente também é um investimento, porque quando a gente idealiza e coloca em execução um projeto como esse a cidade é mais visitada, as lojas vendem mais, rede hoteleira, passar o final de semana. E o Natal Iluminado esse ano está mais interessante ainda que o ano passado. Gostaríamos de convidar a população para vir aproveitar, que é para todos nós”.

José Cordeiro, presidente da Câmara de Vereadores de Caratinga elogiou a iniciativa da Prefeitura. “O Natal Iluminado da nossa Caratinga tornou-se para nós um dos eventos mais importantes e aguardados do ano. Tivemos já três edições, essa ainda melhor do que as outras. Estamos felicitando nosso povo com esse Natal Iluminado, com grande presença dos nossos vereadores prestigiando o evento”.