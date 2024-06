J.B. Coelho. Saudades Eternas…

No domingo, 16, faz um ano que partiu para eternidade, o nosso tão amado João Batista Coelho. Achei por bem transcrever a mensagem que eu dediquei a sua alma pelo Sétimo Dia, por achá-lo merecedor desse registro na imprensa. Ciente desse reconhecimento, agradeço muitíssimo ao jornal Diário de Caratinga e a toda a sua equipe. Elzy Russo Amorim

Amados irmãos e irmãs!

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

Nessa celebração, glorificamos ao nosso Deus a alma do nosso querido e saudoso amigo, João Batista Coelho. “Coelho”, como era conhecido, teve extensa contribuição para os festejos da nossa Caratinga e região.

Com o seu dom artístico, elevou a nossa sociedade num clima de glamour e de alegria por muitos anos. Foi colunista social dos jornais Diário e A Semana e esbanjou alegria nos carnavais. Na sua adolescência, já demonstrava o artista que era. Nas suas mãos tudo se transformava em belo. Ornamentava praças nos festejos de Natal, salões de festas de um modo geral, decorava lindas vitrines e muito mais.

Na década de 80 e 90 fez parte do coral São João Batista. Trabalhador, dedicava-se ao que fazia. Era carismático, bondoso, caridoso, otimista, feliz.

Dedicava-se com muito carinho a sua mãe e a toda a sua família, bem como a todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo. O amor ao seu próximo era o amor ágape. Aquele que nada queria em troca. Aquele amor sublime que Jesus nos ensina. Nos momentos mais felizes da minha vida e nos mais dolorosos, ele estava junto da nossa família. Me tomava a benção e beijava a minha mão. Com toda fragilidade na sua saúde, via-se um olhar de esperança e o grande amor pela vida.

Nossa vizinha cidade de Manhuaçu, onde trabalhou por 20 anos, chora conosco a dor dessa partida. Somos solidários com os familiares, amigos e amigas, por essa passagem. Que sejamos consolados e confortados pelo amor da mãe de Jesus e que possamos viver na glória e na alegria do Senhor. Com fé, tudo se transforma.

Agradeço ao meu bom Deus externar com poucas palavras, o nosso adeus a um amigo tão especial.

Que os anjos o glorifiquem no céu, onde o Pai determinou com carinho, a sua morada.

Uma alegria se foi… descanse em paz! Saudades…