Izau Christofer anuncia retorno à Literatura

CARATINGA- Com apenas 13 anos de idade, Izau Christofer se aventurava a escrever seu primeiro livro intitulado “Tem Um Circo na Cidade”. Aliando o gosto de escrever e o sonho de lançar a sua primeira obra, o menino demonstrou muita perseverança e com seus originais debaixo do braço foi em busca de apoio para custear seu livro e conseguiu alcançar o objetivo.

A partir daí foram outros três livros: “Festa na Floresta”; “Jhonny, o Cupido” e “Jhonny, o Cupido: Uma Cidade Chamada Solidão”. E após uma pausa de pouco mais de 10 anos na escrita, agora o menino já se tornou jovem, ainda apaixonado pela literatura. Ele anuncia o mais novo livro “Os Guardiões do Portal: A Jornada da Nova Terra” e o relançamento dos quatro primeiros livros. Izau também já se prepara para lançar “A Ilha dos Desaparecidos”, previsto para outubro.

Izau Christofer nasceu em 18 de outubro de 1996 na cidade de Caratinga. É bacharel em Direito e escritor. Desde cedo, desenvolveu uma relação íntima com as palavras, inspirando-se em sua própria vivência e em suas reflexões sobre o mundo à sua volta. Com uma versatilidade literária que abrange desde o universo infantil até narrativas mais profundas, em sua escrita, Izau combina sensibilidade, criatividade e uma habilidade única para criar mundos que tocam os corações de seus leitores.

Além de sua produção literária, Izau é reconhecido por sua habilidade de explorar temas como relações humanas, superação e autodescoberta, criando histórias que, além de entreter, trazem reflexão e emoção. Confira a entrevista:

Como tem sido seu amadurecimento como escritor?

Ao longo da minha jornada como escritor, amadureci não só na forma de narrar histórias, mas também na maneira como enxergo o ato de escrever. No início, era um espaço de fuga e exploração de mundos imaginários. Hoje, a escrita se tornou uma ferramenta de reflexão, transformação e, principalmente, de comunicação.

Escrever me ajudou a entender que uma boa história é capaz de tocar profundamente o leitor, despertando nele emoções e reflexões que transcendem o papel.

O amadurecimento veio com a disciplina, com a compreensão de que, para além da inspiração, há um trabalho árduo, estudo e prática constantes, fico feliz com o apoio que venho recebendo todo esse tempo, das pessoas que me acompanham e torcem por mim desde meu primeiro livro em 2011.

Seus primeiros livros foram ainda na infância. Como foi essa transição de escrever quando criança e agora jovem?

Quando criança, eu escrevia com total liberdade, sem muitas preocupações com estrutura ou estilo, apenas deixava as ideias fluírem. Era como se eu estivesse brincando com palavras, criando universos fantasiosos onde tudo era possível. Agora, mais maduro, mantenho essa mesma paixão pela criatividade, mas com um olhar mais técnico e cuidadoso. Estudo a narrativa, busco construir personagens mais complexos e histórias que envolvam o leitor de maneira profunda. A escrita passou a ser um processo mais consciente, onde cada elemento da trama é pensado para prender a atenção e entregar uma mensagem ou experiência.

Qual o público alvo atualmente dos seus livros?

Atualmente, meus livros são voltados para um público infantil, jovem, adulto, que busca histórias recheadas de aventuras, mistérios e reflexões. Gosto de escrever para aqueles que gostam de se perder em mundos imaginários, mas que também procuram encontrar algo dentro de si ao longo da leitura. Esse público, que vai dos adolescentes até os jovens adultos, é curioso e busca histórias que, além de entreter, ofereçam novos pontos de vista, emoções intensas e, muitas vezes, lições valiosas sobre crescimento e superação.

Por que você demorou a retomar a escrita?

A vida às vezes nos leva por caminhos diferentes e foi isso que aconteceu comigo. Ao longo dos anos, outras responsabilidades acabaram ocupando o espaço da escrita, e precisei me dedicar a elas. Contudo, a escrita sempre foi algo que esteve em meu coração, esperando o momento certo para voltar. Quando finalmente retomei, senti que tinha acumulado experiências de vida que me permitiriam contar histórias mais ricas e profundas. Foi uma pausa necessária, que me fez perceber o quanto a escrita era essencial para mim, agora já preparado, estou pronto para lançar os livros guardados, que se Deus quiser fará um grande sucesso.

Qual seu objetivo com o relançamento dos quatro livros anteriores e como eles voltam agora?

O relançamento dos meus quatro primeiros livros é uma forma de reconectar com o público e dar uma nova vida a essas obras. Muitas delas foram escritas em momentos diferentes da minha vida, e agora, com o olhar mais maduro, vejo que elas têm potencial para alcançar novos leitores. O objetivo é trazer essas histórias para o presente, com edições revisadas, capa diferente e a escrita reformulada, além de conectar essas obras ao contexto atual da minha trajetória como escritor.

Muitas pessoas queriam adquirir as obras, que já tinham acabado e agora estive a oportunidade de lançar todos eles pela Editora Uiclap, tendo todos a oportunidade de adquirir essa nova edição, sendo uma maneira de honrar meu passado, mas também de mostrar como evoluí ao longo do tempo.

Qual a história do livro “Os Guardiões do Portal: A Jornada da Nova Terra”?

“Os Guardiões do Portal: A Jornada da Nova Terra” é uma história de aventura, descoberta e coragem. A trama gira em torno de um grupo de jovens que se veem incumbidos de uma missão de extrema importância: proteger o portal que conecta nosso mundo a uma nova dimensão, a Nova Terra. Nesse processo, eles enfrentam desafios que vão além de batalhas físicas — são testes de caráter, amizade e autoconhecimento. Cada um dos guardiões tem habilidades especiais, mas o que realmente os torna poderosos é a união entre eles e a capacidade de confiar uns nos outros. É uma jornada sobre responsabilidade e sobre a construção de um novo futuro, não só para eles, mas para todos.

Para o início de outubro você também planeja o lançamento de mais um livro…

Sim. “A Ilha dos Desaparecidos”. Tem uns toques de mistério e suspense. O livro conta a história de um grupo de jovens que vence uma competição online e é convidado a participar de uma misteriosa viagem para uma ilha deserta, onde uma série de enigmas promete grandes prêmios.

Ao chegarem, percebem que o que era para ser um jogo se transforma em uma luta pela sobrevivência, pois um deles começa a desaparecer a cada noite. Os que restam precisam desvendar os segredos da ilha antes que todos sumam. A previsão para lançamento deste livro está para o início de outubro. Será um grande sucesso.

Como adquirir os seus livros?

Todos os meus livros estão disponíveis no site da Editora Uiclap, onde o cliente pode adquirir tanto os lançamentos quanto as 2° edições dos quatro primeiros livros. Eles podem ser comprados diretamente pelo site, com facilidade e segurança: https://uiclap.bio/izauchristofer

Além disso, também estou promovendo sorteios e vendas com dedicatórias exclusivas através do meu Instagram: https://www.instagram.com/izauchristofer

Diariamente interajo com o público e ofereço essa experiência mais pessoal.