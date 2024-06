INHAPIM – “Novas aprendizagens no mundo em transformação”, foi tema do IX Congresso Regional de Educação de Inhapim, que aconteceu nessa sexta-feira (28), no Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos.

Três palestrantes participaram do evento que contou com mais de 800 educadores. O professor Pachecão falou sobre “Diálogos possíveis para transformar a educação brasileira”. O professor Júlio Furtado ministrou palestra com o tema “A gestão da sala de aula: construindo caminhos para uma aprendizagem significativa.

A secretária de Educação Leilamar Pires explicou que o tema do congresso foi pensado em virtude da percepção de que as práticas dentro de sala de aula estão se tornando muito rotineiras. “E talvez seja o momento de a gente pensar em uma ressignificação para essas práticas. Quais os olhares que nós podemos trazer para dentro da nossa sala de aula para a gente poder dar, então para esse outro ressignificado? Já pensamos em trabalhar algumas propostas que são mais específicas dentro das questões mais acadêmicas, das aprendizagens mais acadêmicas. Mas percebemos sempre que ainda está ficando algo a desejar na educação. Quais são esses estímulos e essas possibilidades, então, que nós podemos oferecer aos nossos alunos para que, de fato, ele possa compreender o que é uma aprendizagem significativa e fazer com que na sua vida prática essa aprendizagem seja colocada em prática? Então, estamos aí, a todo momento, pensando alguma forma de inovar, de transformar. Então, pensamos que esse é o momento da gente trabalhar essa questão da transformação. Vamos caminhando, vamos buscando, vamos acertando algumas questões que devem ser acertadas, mas o que nós de fato precisamos é fazer com que algo novo, algo que venha a dar um outro sentido à educação, um outro sentido à aprendizagem dessas crianças”, disse Leilamar Pires.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, ressaltou estar orgulhoso com o Congresso Regional de Educação de Inhapim. “Com muito empenho estamos realizando esse grande evento, sempre falo que educação em nossa gestão é investimento. E hoje estamos com honra de no final dessa gestão fazer esse grande evento, com o público de maios de oitocentas pessoas da educação, não só do município de Inhapim, mas de várias cidades da região que participaram conosco, adquirindo conhecimento, experiência, e experiência para levarmos principalmente para os nossos alunos”, afirmou o prefeito.

E um dos artistas mais versáteis do país, Miguel Falabella, falou sobre “Novas atitudes, velhos valores”. “Eu acho que na verdade o que eu trago é a minha experiência profissional, a minha experiência de vida, só na televisão eu fiquei 38 anos, no teatro eu tenho 45 anos, e na verdade essa palestra nasceu de uma necessidade de responder uma pergunta que me era feita constantemente: como é que eu conseguia fazer tantas coisas e dar cabo de tudo, e de um modo geral muito bem-sucedido? Então tentando responder e ilustrando com a minha vida profissional, que é uma vida pública, as pessoas conhecem os meus trabalhos, nasceu essa palestra, porque eu acho que a felicidade você encontra dentro de você mesmo, com as suas realizações, entendendo quem você é e exatamente para onde você quer ir. Eu acho que o bom resultado dos trabalhos depende do foco e da energia que você coloca neles. Sempre lutando por mudanças para ter sucesso em qualquer seja a área da minha carreira. Com certeza, adaptabilidade, essa é a palavra do momento. Hoje em dia não se mede mais o consciente de inteligência, mede-se o consciente de adaptabilidade. Quanto você é capaz de se adaptar às novas situações e ao novo mundo que muda constantemente”, ressaltou Miguel Falabella.