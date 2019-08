Lançamento acontece neste sábado (31) na XIX Bienal Internacional do Livro do Rio

DA REDAÇÃO – Na edição de 1º de maio de 2016, o DIÁRIO publicou o artigo de Isadora Sofia, intitulado ’50 Centavos’. A publicação deu grande repercussão e foi até tema de um dos nossos colunistas, o advogado Ildecir Lessa. Passados mais de três anos, Isadora Sofia lança seu primeiro livro de poesias ‘A lua que existe em mim’ (Editora Courier Brasil). O lançamento será às 14h deste sábado (31) na XIX Bienal Internacional do Livro do Rio. O evento acontece no Riocentro, situado à avenida Salvador Allende, 6.555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Isadora Sofia estudou na Escola Professor Jairo Grossi e hoje cursa Publicidade e Propaganda na PUC Minas (Belo Horizonte). Ela está no terceiro período e tornou instagramer de poesia e já conta com mais 130 mil seguidores. Sobre seu livro, Isadora Sofia assim o definiu: “Há muito sentimento nessas páginas. O caos e a intensidade de se permitir ser. Como a lua, a vida é feita de fases e cada uma delas vem para nos ensinar. Os relacionamentos, as crises, o lar, a caminhada… tudo isso nos transforma. Poemas sobre um ser mulher que, aos poucos, busca se iluminar, se reencontrar, se redescobrir… se amar! todo dia, incessantemente. Permita-se, leia e se ilumine junto dela dentro desse livro. Se torne cheia. Plena. De si”.