Irmãos são conduzidos durante festa em São Domingos das Dores

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Um homem, 41 anos, foi preso na noite de sábado (25) acusado de porte ilegal de arma de fogo e resistência. Durante a ocorrência, registrada na avenida João Barbosa dos Santos, em São Domingos das Dores, o irmão desse indivíduo, 42, também foi detido, por suspeita de atrapalhar a ação dos policiais, além de desacato e ameaça.

Em cumprimento a operação Bacamarte, militares faziam patrulhamento em um evento, quando foram recebidas denúncias de que havia um indivíduo armado no meio da festa ameaçando as pessoas. Diante das informações do suspeito, foi realizada diligência a fim de encontrar o possível autor. O indivíduo foi localizado e a arma retirada de sua cintura.

Ele foi retirado da aglomeração de pessoas para se identificar, uma vez que alegou ser policial penal. “O autor não apresentou nenhuma identificação funcional, e sim alguns documentos que permitiram identificá-lo como CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador)”, informou a PM.

Ao conduzi-lo, chegou juntamente seu irmão, “que a todo momento tentou atrapalhar a ação policial, e em dado momento desacatou os militares, bem como ofereceu resistência, além de ameaçar os militares no momento de sua prisão”, consta no relatório da PM. Ao ser conduzido, esse homem identificou-se como advogado.

Ao dar voz de prisão ao indivíduo que se apresentou como advogado, o irmão flagrado com arma tentou interferir na ação policial, “o qual foi afastado e advertido, sendo que mesmo assim continuou tentando interferir, desobedecendo a ordem dos militares e oferecendo resistência ativa, sendo necessária sua prisão”.

Conforme a PM, ao efetuar sua condução, na tentativa de contato com o presídio para identificá-lo como policial penal, a resposta foi negativa, sendo alegado que o presídio onde o autor alegou trabalhar, já se encontrava fechado e não existia mais. Diante disso, foi dada voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e resistência.