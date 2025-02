Irmãos gêmeos de 1 ano morrem afogados em piscina na Zona da Mata

De acordo com o boletim de ocorrência, as crianças chegaram a receber os primeiros socorros no local, mas não resistiram

Dois irmãos gêmeos de um ano morreram afogados em uma piscina no município de Ubá, na Zona da Mata, nesse sábado (8 de fevereiro). As crianças chegaram a receber os primeiros socorros no local, mas não resistiram.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe adotiva dos irmãos, de 37 anos, relatou à Polícia Militar que estava em seu quarto no momento do acidente. Ela afirmou que, inicialmente, as vítimas estavam dormindo na sala junto de sua filha biológica mais velha, de 17 anos, enquanto seu outro filho biológico, de 6, estava assistindo televisão no sofá e foi ao quarto pedir leite.

Após ir preparar o leite, a mãe percebeu que os dois irmãos não estavam mais na sala e viu que uma das portas da cozinha, que dá acesso à área externa da casa, estava encostada. Nesse momento, conforme o boletim de ocorrência, a mãe viu as crianças boiando na piscina e imediatamente ela e a filha mais velha pularam para socorrê-las. Elas tentaram fazer massagem cardíaca nos meninos, mas não conseguiram reanimá-los.

A mulher ainda contou aos militares que a mãe biológica das crianças era usuária de drogas, morava no mesmo lote que ela e que, quando engravidou, não sabia quem era o pai. Segundo o B.O, depois que os bebês nasceram, a mãe biológica conheceu um homem, abandonou os filhos e os deixou sob os cuidados da mãe adotiva.

Fonte: O Tempo