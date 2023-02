Irmãos debocham de briga de casal em ônibus e um deles é esfaqueado no Barreiro

Dois irmãos, de 20 anos, se envolveram em uma briga generalizada dentro da linha 304, assim que chegaram na estação Diamante, no Barreiro, na noite desse domingo (29). Um deles foi esfaqueado por quatro vezes, de acordo com o boletim de ocorrência.

Tudo começou após um deboche ainda dentro do ônibus. Segundo os relatos, uma mulher de 24 anos conversava ao telefone e, aparentemente, discutia com o namorado, que a aguardava na estação. Um dos jovens, que teve apenas escoriações no rosto, contou que passaram a rir da discussão e conversaram entre eles sobre o caso. A mulher teria se incomodado com as risadas e, quando chegaram na estação, foram surpreendidos por um homem que iniciou as agressões.

Um dos irmãos foi agredido com um golpe de mata-leão e, depois, esfaqueado. Quando a polícia chegou, o namorado fugiu e não foi encontrado mais. A mãe do suspeito ligou para a nora e disse que o filho estava com medo de ir até à estação e ser preso.