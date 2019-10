Irmão Supermercados realiza sonho de família com reforma da casa

CARATINGA – Tudo começou no final do ano passado. Emiliane Manuelly, 15 anos, vive em uma humilde residência com mais seis irmãos e os pais, na rua Muriaé, bairro Santa Cruz. Com as chuvas de dezembro, o muro da parte de trás da casa chegou a cair e sua mãe, a senhora Maria Aparecida Nascimento, 39 anos, passava noites em claro preocupada como sua família ficaria em segurança em um local que estava totalmente perigoso.

É aí que Emiliane entra. A garota disse que sua tia sonhou que ela deveria escrever uma carta para o empresário Mário Éber, pois ele atenderia seu sonho. Emiliane pediu permissão da mãe para fazer a carta e logo foi à loja do Irmão Supermercados da rua Raul Soares para entregar. “Fui lá no senhor Mário e ele já estava saindo com carro do estacionamento, aí pulei na frente e falei: ‘senhor Mário, olha a minha carta’, ele disse que estava atrasado, mas que leria com carinho, demorou um pouco, achei que ele nem teria lido, mas depois ele veio dizendo que faria o muro. Na carta estava escrito que eu queria um muro para minha mãe e para meu pai (lágrimas), porque já tinha caído duas vezes e minha mãe não conseguia dormir e nos dias de chuva fica acordada. Mas orei e o senhor Mário fez mais que o muro, fez cozinha e o banheiro também. Não tenho muito o que dizer, o que falar será pouco pelo muito que fez por mim e minha família. Desejo que Deus abençoe o senhor Mário e sua família. Agora meus pais conseguirão dormir muito bem”, disse a menina no final da tarde desta quinta-feira (10), quando os empresários Mário e Ary Silva estiveram em sua casa para fazer a entrega de toda a reforma.

Mário Éber falou da satisfação de ver a obra dessa realizada, e conseguir ajudar mais uma família. “Temos recebido muitas cartas pedindo esse tipo de ajuda. Essa me emocionou muito porque foi em dezembro de 2018. A adolescente levou a carta, achei que ela pediria um brinquedo, mas era o muro da casa dos pais, porque estava chovendo e quase não conseguiam dormir, ela não estava preocupada com ela, mas com a família. Fizemos o muro muito bem feito pelos nossos pedreiros e depois quis dar mais um presente, fiz cozinha e arrumei o banheiro que não tinha como usar. O Neto do ‘Acabamentos Limoeiro’ veio aqui e nos ajudou dando o material para o banheiro. Para me emocionar mais, quando vim terminar o muro, recebi uma carta de agradecimento. Agradeço a Deus por nos dar essa força, que a gente possa trabalhar pensando em quem necessita. Agradeço também aos nossos colaboradores, clientes e funcionários. E aos nossos pedreiros que trabalham com muito amor. Gostamos de mostrar esses trabalhos não para aparecer, mas para que outras pessoas também ajudem. É Deus quem está nos ajudando, e quando cheguei aqui um genro estava desempregado, dei o emprego, e hoje é um açougueiro profissional e está com a gente”, contou Mário.

Ary Silva, irmão de Mário e também proprietário do Irmão Supermercados, disse que ficou muito surpreso com a consciência e humildade da garota Emiliane. “Essa menina poderia ter pedido um brinquedo, mas pediu o muro, então fizemos o banheiro e a cozinha também. A situação era precária, tinha um barranco que poderia cair em cima das crianças. Ficamos satisfeitos em poder ajudar as pessoas”, afirmou Ary.

A mãe de Emiliane fez questão de agradecer a Deus e aos empresários pela bondade com sua família. “Primeiro foi Deus, a Emeliane resolveu escrever uma carta e me perguntou se poderia, falei que sim, mas que pedisse pouco, que não fosse muito, porque através de pouco a gente consegue as coisas, expliquei que a gente nunca pode explorar as pessoas. Tá lindo, maravilhoso, pedi apenas o muro, e graças a Deus e ao Irmão Supermercados ganhamos a cozinha e o banheiro, isso mostra que nunca podemos deixar de sonhar”, agradeceu Maria Aparecida.