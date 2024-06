Irmão Emerson tem cassação anulada pelo tribunal de justiça, e volta à câmara

O vereador Emerson da Silva Matos, o “Irmão Emerson”, teve sua cassação anulada pelo tribunal da justiça tarde desta quinta-feira(27). A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça deu provimento a agravo interposto pelo advogado Mauro Bomfim e determinou a suspensão dos atos legislativos de cessação do mandato de Emerson.

O Tribunal acolheu a tese do advogado Mauro Bomfim que na formação da Comissão processante de 2023 não foi observado o princípio da proporcionalidade partidária.

Ficou determinada ainda o imediato retorno do vereador Irmão ao cargo.

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com o presidente da Câmara, José Cordeiro, que afirmou ainda não ter recebido nenhum documento oficial sobre o retorno do vereador, mas disse que os procuradores da Casa acompanharam o julgamento e souberam do resultado sobre a volta de Emerson.

O vereador Bicudo que está no lugar de Emerson, disse que também não foi informado oficialmente sobre a decisão da justiça.