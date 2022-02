IPVA 2022 tem previsão de arrecadar quase 25 milhões em Caratinga

Frota considerada é de 40.792 veículos

CARATINGA- A frota de Caratinga considerada para o IPVA 2022 é de 40.792 veículos. A expectativa de arrecadação é de R$ 24.707.905,14. Os dados foram repassados pelo chefe da AF Caratinga, Sidnei Lopes Costa.

PAGAMENTO

O pagamento do imposto em dia, à vista ou parcelado, além de evitar a incidência de multa e juros pelo atraso, proporciona ao contribuinte o benefício do programa “Bom Pagador”, que é um desconto automático de 3% sobre o valor do IPVA, caso a adimplência seja mantida por dois anos consecutivos.

O pagamento pode ocorrer em cota única com 3% de desconto em março/2022 ou em três parcelas iguais e consecutivas sem desconto: março, abril e maio de 2022. Já a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual o Veículo (TRLAV) deve ser pago até o dia 31 de março de 2022, no valor de R$ 135,95. “Esclarecemos que além da Taxa de Licenciamento, o Seguro Obrigatório (neste ano de 2022 não será cobrado) e possíveis multas do veículo deverão ser quitadas para que o Certificado de Registro e Licenciamento de 2022 seja emitido pelo Detran”, explica Sidnei.

DÉBITOS

O pagamento intempestivo do imposto implica em multa de 0,3% ao dia até 30° dia, multa de 20% após o 30° dia e juros SELIC (Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia).

Caso não haja pagamento, o proprietário de veículo enfrenta alguns transtornos, como cita Sidnei. “Além dos ED-e (Extrato de Débito Eletrônico) e das penalidades previstas na legislação, o proprietário do veículo não receberá o Certificado de Registro e Licenciamento Anual de Veículos (CRLAV) exercício 2022, emitido pelo Detran/MG, de porte obrigatório para todos os motoristas. Poderá em qualquer abordagem policial ou blitzen ter seu veículo apreendido, tendo que quitar o imposto e as taxas com multas e juros”.

Do total do valor apurado com o IPVA, 20% são repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb); 40% ao caixa único do Estado e 40% para o município de licenciamento do veículo.

BOX:

MAIS INFORMAÇÕES:

Quais os Bancos credenciados a receberem o IPVA e a TRLAV?

Mais BB/Banco Postal/Bancoob/Bradesco/Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas/ HSBC / Mercantil do Brasil /Santander.

Vou poder pagar o meu IPVA nas casas lotéricas?

Sim, através da base de dados (informando o Renavam e o exercício) e com o DAE.

De quais informações necessito para pagar o meu IPVA 2022?

O número do renavam e o exercício.

Posso emitir a guia para pagamento?

Sim, no site www.fazenda.mg.gov.br, através do endereço: IPVA – SEF/MG (fazenda.mg.gov.br).

Há cobrança de algum valor?

Não, para emissão da guia no site não há incidência de taxa de expediente. Somente as guias emitidas nas Administrações Fazendárias/UAI conterão o valor da Taxa de Expediente.

Há outra possibilidade do proprietário do veículo parcelar o IPVA após o vencimento da 3ª parcela?

Sim, após 30 dias do vencimento da última parcela. Os débitos poderão ser parcelados. Tudo via site da fazenda (www.fazenda.mg.gov.br).

Onde se informar sobre o IPVA?

Sítio Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais: www.fazenda.mg.gov.br

Sítio do Detran: www.detrannet.mg.gov.br

Administração Fazendária 2º Nível: Av. Antônio Cimini, 151, Loja A – Rodoviários

UAI: antigo PSIU

Atendimento por telefone das consultas do IPVA/TRLAV será realizado pelo número 155 do LIGMINAS para todo Estado de Minas Gerais.

Quais os objetivos do Programa Estadual de Educação Fiscal (PROEFE)?

O principal objetivo deste programa e difundir os conceitos de cidadania relacionados com a tributação. Neste caso, é importante o cidadão conhecer as espécies tributárias e sua função social, como também os aspectos de distribuição dos recursos arrecadados para poder cobrar a aplicação desses recursos. (Direitos e Deveres).

TIPO DE VEÍCULO FROTA PREVISÃO EM REAIS Automóvel 20.400 R$ 16.512.264,10 Caminhão 1.596 R$ 1.069.405,03 Caminhonete 3.737 R$ 4.995.860,84 Motocicleta 14.482 R$ 1.601.235,73 Ônibus 577 R$ 529.139,44 TOTAL 40.792 R$ 24.707.905,14

Escala de vencimento do IPVA 2022