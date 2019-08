IPVA: 11.430 inadimplentes em Caratinga

67,85% da frota já está quitada. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 2019, começa a ser exigido a partir de hoje

CARATINGA- O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) 2019, começa a ser exigido a partir de hoje pelas autoridades de trânsito para os veículos com placa de final 1 a 5 e a partir de 1º de setembro para as placas de final 6 a 0. Para obter o documento, o proprietário deve estar com todas as obrigações do veículo em dia, como Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV), Seguro Obrigatório e multas.

A Administração Fazendária (AF) alerta os proprietários de veículos que ainda estão inadimplentes. Sidnei Lopes da Costa, chefe titular da AF Caratinga e substituto na AF de Inhapim deu mais detalhes da arrecadação nos dois municípios, em entrevista à imprensa.

CARATINGA

Os dados são parciais, considerando o período até o dia 15 de julho. A frota da região de responsabilidade da AF de Caratinga, englobando os municípios de Santa Rita de Minas, Vargem Alegre, Entre Folhas, Córrego Novo, Caratinga, Bom Jesus do Galho, Piedade de Caratinga, Vermelho Novo, Ubaporanga, Imbé de Minas e Santa Bárbara do Leste é de 66.018 veículos. Destes, 20.435 ainda estão omissos, ou seja, não quitaram o tributo. Foi identificado o pagamento do IPVA de 44.584 veículos.

Somente a cidade de Caratinga contabiliza 37.717 veículos, sendo que 11.430 estão omissos totalmente, ou seja, não quitaram nenhuma parcela. Por outro lado, no caso de 695 veículos, o condutor quitou pelo menos uma parcela; 25.592 veículos realizaram o pagamento integral. Logo, 67,85% da frota está com o IPVA quitado.

Em questão de valores, considerando os 10 municípios da região, já foram arrecadados R$ 24.650.174,91. Somente em Caratinga, que está prevista a arrecadação de R$ 20.138.122,15 já foram arrecadados R$ 16.713.013,49.

INHAPIM

A AF de Inhapim é de 3° nível, subordinada à Caratinga, que é de 2° nível. Engloba os municípios de São João do Oriente, Dom Cavati, São Domingos das Dores, Inhapim, São Sebastião do Anta e Iapu. Nesta região, a frota total é 24.724 veículos cadastrados para pagamento do IPVA no ano de 2019. Já quitaram o tributo, proprietários de 16.525 veículos. Ainda estão omissos 7.887 veículos.

Somente no município de Inhapim a frota total é de 10.535 veículos. Destes, 7.037 já foram quitados e 3.351 ainda não realizaram o pagamento do imposto. 147 proprietários quitaram alguma parcela do imposto, mas ainda está pendente no restante do valor. Ou seja, 66,80% de quitação total do imposto.

A previsão de arrecadação para as cidades daquela região é de R$ 9.535.000. Deste total já foi arrecadado até 15 de julho, R$ 7.898.000. No município de Inhapim, o total de previsão é de em torno de R$ 4.290.000 e já foram arrecadados R$ 3.553.000.

ORIENTAÇÕES

Sidnei orienta aos proprietários que ainda não quitaram o IPVA e podem optar pelo parcelamento. “É muito simples hoje, porque muitos serviços da Secretaria de Estado de Fazenda estão sendo automatizados, então a própria pessoa consegue acessar o site e promover a execução desse serviço, até sem precisar vir na AF. O parcelamento é um desses serviços, a pessoa acessa o site, vai em IPVA, tem um ícone escrito parcelamento, clica e lá terá toda a instrução, é quase que automático. Digita-se o Renavam, faz uma busca, o sistema gera o débito, mostra para ele o valor, tem como simular o parcelamento antes e, finalmente, quando ele decidir de que modo será feito, consegue gerar o DAE (Documento de Arrecadação Estadual) e paga na rede bancária. Lembrando que as pessoas que tiverem dificuldade de fazer esse parcelamento via internet, podem comparecer à AF Caratinga, que ensinamos a fazer e em alguns casos até fazemos por aqui mesmo”.

O chefe da AF reitera que o proprietário deve quitar o IPVA, a taxa de licenciamento e as multas, caso houver, além do seguro obrigatório. “Lembrando que para ser emitido o documento novo, tem que estar com todos os tributos quitados, não adianta fazer o parcelamento e esquecer também da taxa de licenciamento, o seguro obrigatório e as multas. É possível parcelar o IPVA que é o tributo mais alto e ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, não pagou o crédito todo, mas o fato de ter parcelado o Detran libera o documento para ele. Mas, ele não consegue transferir o veículo de propriedade, para isso é preciso quitar o IPVA todo”.

A repartição da receita do IPVA também é esclarecida, por Sidnei. O condutor deve estar atento ao fato de que parte deste valor é revertido para o seu município de residência. “40% dos recursos arrecadados na cidade de Caratinga fica na cidade, à disposição dos cofres municipais; os outros 40% vão para o Tesouro Estadual e 20% é direcionado para o chamado Fundeb. Reforçamos a importância das pessoas que residem em determinado local, emplacar o veículo lá, pois o recurso é direcionado uma parcela para o município. Inclusive o estado está fazendo um trabalho de inibição que existem pessoas que emplacam o veículo em outro estado para pagar menos imposto. A alíquota de alguns estados é diferente. Então, comprovando que a pessoa reside em Caratinga, o trabalho é feito da pessoa trazer o veículo de volta”.

Em relação aos dados apurados até o momento, ele ressalta que os números seguem melhorando ao longo dos anos, considerando o crescimento vegetativo da frota, além do trabalho de conscientização do condutor que é realizado pela Administração Fazendária. “A cada ano as pessoas compram veículos novos e também o trabalho de arrecadação, onde fazemos a gestão da cobrança, antecipamos, divulgamos, alertando às pessoas para quitar o imposto. Se não estiver em dia, você vai a uma viagem, a Polícia Militar te exige o documento, se não estiver de posse dele tem o carro apreendido e várias despesas em cima disso”.